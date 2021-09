Lola kan geen studentenkamer vinden en woont nu op de camping

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zo ziet de unieke studentenkamer van Lola eruit

Studente Lola Otte uit Heerlen woont tijdelijk in een stacaravan op een camping in Breda. Het lukte haar niet om een kamer te vinden. "Ik krijg wel een beetje een vakantiegevoel."

Thijs den Ouden Geschreven door

Net als veel van haar medestudenten vertrekt Lola na school richting huis. Niet naar haar ouders in Heerlen, maar naar haar studentenkamer. De schoolboeken en de Bacardifles op het aanrecht passen prima in een studentenhuis. Toch woont Lola niet in een studentenhuis, maar op de camping.

Lola is dit jaar begonnen op de kunstacademie in Breda. Thuis blijven wonen was voor haar geen optie. “Het is al twee uur reizen en dan ben ik nog niet eens op school. Toen ik geen kamer kon vinden, zocht ik naar een tijdelijke oplossing.”

"Als ik dan langs het zwembad loop denk ik wel echt: oh campinglife."

Die tijdelijke oplossing heeft Lola gevonden op een camping. “Ik dacht: misschien kan ik wel op een camping gaan wonen. Toen zag ik dat deze stacaravan vrij was en nu zit ik hier."

Zodra ze een kamer heeft gevonden, vertrekt ze meteen van de camping, vertelt ze. Want ze wil graag het studentengevoel ervaren. "Als ik langs het zwembad, loop denk ik wel echt... oh campinglife", zegt Lola lachend.

Lola woont samen met een vriendin, Katinka. Zij kennen elkaar vanuit thuis en zaten allebei in kamernood. Katinka studeert communicatie aan de universiteit in Tilburg. "Het is voor mij nu nog steeds wel een uur reizen naar Tilburg, maar dat is altijd beter dan ruim twee uur."

Maar Katinka heeft afgelopen week goed nieuws gekregen. Zij heeft namelijk vanaf 1 oktober een kamer in Tilburg. "Ik wil gewoon echt graag het echte studentenleven ervaren. Die extra vrijheid, je eigen plekje en samen wonen met meer studenten."

Voor Lola is de zoektocht nog niet afgelopen. Zij blijft achter in de stacaravan.

