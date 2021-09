Wie een bouwkavel wil kopen op het Land van Ooit moet diepe zakken hebben vergroot

Wonen op het voormalige Land van Ooit: binnenkort wordt het mogelijk. Maar wel alleen voor mensen een zéér goedgevulde portemonnee. Binnenkort start de verkoop van 23 bouwkavels. Wat die moeten kosten? Tussen de 400.000 en de 650.000 euro, al zijn dat nog slechts richtprijzen.

Op vrijdag 8 oktober start de gemeente Heusden met de verkoop van de 23 kavels, met een grootte van tussen de 800m2 en 1350m2. Wie de belangstelling én het geld heeft, is nog niet verzekerd van een stuk bouwgrond. “De verkoop gaat via inschrijving gevolgd door loting”, laat de gemeente Heusden weten.

“Mensen uit de gemeente Heusden krijgen geen voorrang om een kavel te kopen.”

In totaal gaat de gemeente Heusden vijftig bouwkavels verkopen op het voormalige Land van Ooit, dat tegenwoordig door het leven gaat als: Landgoed Steenenburg. Die verkoop gaat in etappes, te beginnen met ruim twintig stukken grond volgende maand. De rest volgt in 2022. Overigens maakt iedereen een gelijke kans om een kavel te bemachtigen. “Mensen uit de gemeente Heusden krijgen geen voorrang om een kavel te kopen.”

Ondanks dat de forse richtprijzen voor een bouwkavel bekend zijn tussen - tussen de 450.000 en 600.000 euro - wil de gemeente Heusden de precieze prijzen voor een kavel nog niet bekend maken. Dat komt tijdens een woonmarkt op het landgoed, op 8 oktober. Dan start ook de verkoop: "Dan stellen we in één keer alle informatie per bouwkavel beschikbaar, ook omdat we op dit moment nog werken aan de prospectussen.”

"Bouw je eigen droomkasteel."

Op de website van Landgoed Steenenburg worden kopers onderwijl verleidt met lokkertjes als: Bouw je eigen droomkastelen. Of: Dat is wonen op landgoed Steenenburg in je zelfontworpen en zelfgebouwde droomhuis.’ Maar een nieuw Roze Kasteel bouwen, zal zo maar niet kunnen. “Er gelden eisen van het bestemmingsplan én welstand. Het bouwplan wordt getoetst aan Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.” Anders geformuleerd: daar gaat dus je fantasiekasteel, met torentjes en een ridderzaal.

Over de verwachte opbrengst, doet de gemeente géén mededelingen. Wel is duidelijk dat de gemeente, ondanks de gevoelsmatige torenhoge kavelprijzen, toch een verlies verwacht te lijden van 7,7 miljoen op het project.

Woordvoerder Aniek van der Heijden vertelt: “De interesse voor de bouwkavels lijkt groot." Hoe groot precies, moet blijken op de woonmarkt op het landgoed, op 8 oktober. Potentiele kopers kunnen zich voor die markt inschrijven en aangeven welk stuk bouwgrond ze willen kopen. Dat laatste kan overigens ook los van de markt.

