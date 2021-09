Groentedieven slaan toe bij buurttuin in Oss

De buurttuin is tijdelijk dicht voor publiek (foto: Dtv Nieuws). vergroot

Heb je een moestuintje van negen vierkante meter met één aubergine en twee pompoenen, zijn opeens al die met liefde gekweekte groente verdwenen. Dat gebeurde de hobbytuinders van buurttuin de Biezen in Oss. "Heel jammer", vindt woordvoerder René Govers. De buurttuin is nu tijdelijk dicht.

Er werd weleens vaker iets weggehaald bij de buurttuin in de wijk Ussen, maar dan bleef het bij iets kleins. De afgelopen week verdween er plotseling van alles. Kolen, komkommers, aubergines en pompoenen. De buurttuin, waar tot nu toe iedereen welkom was, heeft nu een bordje op de poort: 'Door diefstal tijdelijk gesloten voor publiek'.

Geen van de tuinders heeft de groentedieven gezien. "Met zo'n 35 deelnemers, partners en soms ook kinderen die naar de tuin komen, kan er best eens iemand tussendoor glippen", verzucht Govers. "Het zijn maar kleine tuintjes, dus als er iets gestolen wordt, valt het meteen op. Als je drie spitskolen hebt en er zijn er twee weg, dan merk je dat heus wel." Het was een hele teleurstelling voor de leden, weet hij. "Het is nu juist de pluktijd, de mensen hadden zich verheugd om hun eigen gekweekte groenten te eten."

"Echt op slot gaan willen we liever niet."

Het bestuur heeft nagedacht over hoe ze dit tegen kunnen gaan. Een bouwlamp met sensor, een slot op de poort. Maar tenslotte hebben ze gekozen voor een simpel bordje. "We hopen dat de daders zich zo realiseren dat dit niet de bedoeling is. Of dat de deelnemers misschien wat beter opletten."

En als het niet helpt? "Tja, dan moeten we iets anders verzinnen. Maar ik weet nog niet wat, want echt op slot gaan, willen we liever niet. Gezelligheid en sociaal contact is op De Biezen tenslotte het allerbelangrijkst."

