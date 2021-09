Verpleegkundige Arjan over extra salaris: 'Druppel op een gloeiende plaat'

Verpleger Arjan van den Broek hoopt dat de aangekondigde loonsverhoging pas het begin is. vergroot

Het demissionaire kabinet trekt 675 miljoen euro uit voor hogere zorgsalarissen. Goed nieuws voor alle medewerkers zou je denken. Toch zijn die maar matig enthousiast. Verpleegkundige Arjan van den Broek van het Amphia Ziekenhuis: "Dit is slechts een begin."

De roep om loonsverhogingen klonk de afgelopen anderhalf jaar steeds luider. Door de coronapandemie is de werkdruk in de zorgsector alleen maar gestegen en met de opgelopen achterstanden lijkt daar voorlopig weinig verandering in te komen.

Met die 675 miljoen euro wil het demissionaire kabinet het zorgpersoneel tegemoet komen. Maar als je het verpleegkundige Arjan van den Broek van het Amphia Ziekenhuis vraagt, is het slechts een eerste stap.

"Het nieuws werd heel vrolijk gebracht", vertelt hij in Brabant Vandaag. Maar ga je even rekenen, dan blijkt het maar om een verhoging van zo'n anderhalve procent te gaan. Vakbonden eisen voor de nieuwe cao drie, en op langere termijn zelfs negen procent. Dan is dit gewoon een druppel op een gloeiende plaat."

Dat de loonsverhoging voortkomt uit een hogere zorgpremie, helpt ook niet mee. "Op deze manier is het een sigaar uit eigen doos. We betalen er zelf aan mee. Eigenlijk zou het vanuit de grote bedrijven moeten komen, via de winstbelasting."

"Dit voorjaar liepen we op ons tandvlees, maar inmiddels is zelfs dat al weg."

Toch ziet Van de Broek het niet alleen maar somber in. "Het is wel een blijk van waardering natuurlijk. Dat signaal voelt goed." En dat kunnen hij en zijn collega's de komende tijd goed gebruiken. "Het is nog altijd keihard werken in het ziekenhuis. De focus ligt nu wat minder op COVID, maar de rest gaat onverminderd door."

Met de versoepelingen van aankomend weekend voor de boeg, zullen de komende weken dan ook extra spannend worden. "Het is te hopen dat het niet tot een nieuwe besmettingsgolf leidt, want ik weet niet of we dat nog aankunnen. Dit voorjaar liepen we op ons tandvlees, maar inmiddels is zelfs dat al weg."

