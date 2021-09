Kiske rent drie keer de Mont Ventoux op voor het goede doel: 'Ultieme test'

Kiske de Leest tijdens zijn tocht in 2014. vergroot

Kiske de Leest uit Boxtel gaat vrijdag voor het goede doel maar liefst drie keer de Mont Ventoux op rennen. In 2014 deed hij dit één keer, maar dit keer heeft hij zich extra uitgedaagd. De berg in Zuid-Frankrijk heeft 1909 hoogtemeters en staat bekend om de steile stukken en wind die er altijd staat.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Toen Kiske de tocht in 2014 ondernam was hij aan het einde doodop. ''Natuurlijk was ik blij dat het gelukt was, maar tegelijk heerste er ook blijdschap omdat het erop zat. En nu moet ik het daarna nog twee keer doen", vertelt hij donderdag in Brabant Vandaag.

Het is dus spannend hoe het vrijdag gaat lopen als Kiske van start gaat. Maar hij is fit en vertrouwt op zijn lichaam. ''Ik gok dat ik er ongeveer drie uur over doe om boven te komen. Ik weet dat ik fit ben, maar dit is wel de ultieme test om erachter te komen of dat echt zo is.''

Kiske maakt deze slopende tocht om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds. ''Jaren terug is de zoon van goede vrienden ernstig ziek geworden. Hij belandde in het ziekenhuis. Toen heb ik gezien hoe belangrijk dat fonds is'', vertelt Kiske. ''Zij zorgen ervoor dat de ouders altijd in de buurt van hun kind kunnen verblijven, maar toch een plek hebben om zich terug te trekken. Het heeft hun gezin enorm veel geholpen. Voor mij is dat een geweldig doel om voor te lopen.''

De Mont Ventoux is vooral onder fietsers een populaire berg om te beklimmen. De klim is ruim twintig kilometer lang. Het gemiddelde stijgingspercentage is 7,7 procent.

Zo ziet een beklimming van de Mont Ventoux er uit (op de fiets):

