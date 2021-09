Half miljoen euro coronasteun voor Bergse cultuur ging naar topambtenaars

De gemeente Bergen op Zoom heeft een half miljoen euro, bedoeld als coronasteun voor de cultuursector, besteed aan de eigen organisatie. Een interim-directeur en een projectleider kregen beide een ton, de rest ging naar andere managers. "Hier gaat iets enorm mis."

De Bergse politiek reageerde donderdag geschokt en verontwaardigd. De cultuurverenigingen en stichtingen, voor wie het geld bedoeld was, hebben slechts een fractie van het totale steunbedrag ontvangen: zo'n 44 duizend euro. Daarnaast is er nog ruim zesenhalf ton niet besteed."

Tijdens de commissievergadering klonken er al snel termen als 'zelfverrijking' en 'creatief boekhouden'. PvdA-raadslid Adam Ahajaj vroeg zich of het überhaupt gerechtvaardigd is. "Wij krijgen signalen dat grote groepen zzp'ers niet eens zijn benaderd."

En ook Joost Pals van Lokaal Realisme is woedend. "Hier gaat iets enorm mis. Die 1,4 miljoen is bedoeld om de ellende voor de cultuursector te verlichten. Waar is de gemeente mee bezig?"

Toen hij even later terugkwam, zei hij: "Ik ben hier erg van geschrokken." Wel wil de wethouder pas later uitleggen waarom 516.000 euro is besteed aan de salarissen van enkele topambtenaars.