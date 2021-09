Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Fietser valt van de schrik op de grond, zwaargewond naar het ziekenhuis

Bij een ongeluk in Nuenen is vrijdagochtend een fietser zwaargewond geraakt. Dat gebeurde rond acht uur op de kruising van de Europalaan met de Vallestap. De vrouw is onder begeleiding van een trauma arts naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw zou zijn geschrokken van een auto die wilde afslaan, maar op tijd stopte, waarna ze van haar fiets viel. Door de harde klap verloor ze veel bloed.

Twee ambulances, politieauto's, de brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen. Door de lage bewolking en mist kon de traumahelikopter niet opstijgen, dus kwam het traumateam met de auto ter plaatse.

Weg weer vrij

De Europalaan was korte tijd afgezet, maar is inmiddels weer vrij.

