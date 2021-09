Dit is het goedkoopste huis van Brabant op Funda

(Foto: Makelaardij OLAV ) (Foto: Makelaardij OLAV) (Foto: Makelaardij OLAV) (Foto: Makelaardij OLAV) (Foto: Makelaardij OLAV) (Foto: Makelaardij OLAV) Volgende Vorige vergroot 1/6 (Foto: Makelaardij OLAV )

Met een woonoppervlakte van 27 vierkante meter is een studio in Geldrop het kleinste en goedkoopste huis van Brabant dat te koop staat op Funda. In tijden met hoge huizenprijzen en het moeilijk kunnen vinden van een huis is het genoegen nemen met een kleiner huis niet gek.

Voor de prijs van 110.000 euro krijgt de toekomstige eigenaar een studio in de rustige woonwijk Coevering in Geldrop. Het appartement Raamveld 3 heeft een balkon, een open keuken, een badkamer en een kast. Makelaardij OLAV heeft de woning in de verkoop en laat weten dat er al veel belangstelling is voor de studio, die op de eerste etage van een flat ligt.

Klein maar fijn interieur

Door middel van een aantal tips en de nodige creativiteit kan het kleinste huis dat te koop staat in Brabant dus een waar paleisje worden. Interieurstyliste Lot van Let's Lot uit Oss denkt dat je veel kan met interieur in een kleine woning. Er zijn wel een aantal belangrijke punten waar je rekening mee moet houden.

"Licht is heel belangrijk in een kleine woning. Gebruik geen donkere kleuren als je weinig ruimte hebt, want dan lijkt je huis kleiner. Maak gebruik van lichte kleuren en voer dit door in je hele huis. Het liefst op een aantal muren en als je een hoog plafond hebt, kun je dit ook meenemen. Hierdoor lijkt je huis groter", vertelt de styliste. "Fellere kleuren kun je het beste naar voren laten komen in accessoires."

Grote bank

"Ten tweede moet je rekening houden met functies in je huis. Je kunt beter een grote bank neerzetten in je kleine woning dan allemaal losse stoelen. Zo heb je een duidelijk zitgedeelte en dat zorgt voor rust", vertelt ze. "Let ook bij accessoires op dat je rust houdt. Een groot schilderij aan de muur met felle kleuren is ruimtelijker dan allerlei fotolijstjes. Zwevende meubels zorgen ook voor een ruimtelijk gevoel. Bijvoorbeeld een bank op pootjes."

"In een kleinere woning is het wel fijn om functies op elkaar af te stemmen. Door een hoogslaper in een studio te plaatsen, heb je daaronder weer ruimte voor een werkplek", vertelt Lot. "Let ook op dat je niet te grote nuances gebruikt. Kleur bepaalt niet alles. In een kleine woning is het mooi om het vormen, lijnen en materialen te spelen."

Paleis voor een prikkie

Lot denkt ook dat een mooi interieur niet duur hoeft te zijn. "Als je creativiteit en eigenheid gebruikt, kan je interieur ook goedkoop erg mooi zijn", denkt ze. "Maakt daarbij wel keuzes in wat je belangrijk vindt. Functies die heel belangrijk voor je zijn, mogen iets meer kosten dan andere. Maar ook tweedehands spullen kunnen met een likje verf of een andere aanpassing iets speciaals worden", zegt ze.

