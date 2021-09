Kroonkraanvogeltje uit ei gekropen in Beekse Bergen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 In de Beekse Bergen is een grijze kroonkraanvogel uit het ei gekropen.

In de Beekse Bergen is een grijze kroonkraanvogel uit het ei gekropen. Het kuikentje maakt het goed, volgens het safaripark. "Hij kon meteen het nest verlaten en scharrelt met de ouders mee in het verblijf", laat het safaripark weten.

Ista van Galen Geschreven door

Wat het geslacht van de kleine pluizenbol is, weet het safaripark nog niet. "Het kuikentje heeft alleen nog maar donsveertjes, waardoor we nog geen dna-onderzoek kunnen doen. Daarnaast willen we vader, moeder en de jongste zo min mogelijk storen", vertelt dierenverzorger Robin Meijer.

Het safaripark is enorm blij met de geboorte van dit kuikentje. De grijze kroonkraanvogel is namelijk een bedreigde diersoort. "Het is ontzettend fijn dat wij een kuikentje hebben mogen verwelkomen."

Foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij - van Dijk. vergroot

De vogels leven in het oosten en zuiden van Afrika, maar hun leefgebied wordt volgens de dierenverzorger steeds kleiner. Door een fokprogramma proberen dierentuinen ervoor te zorgen dat de diersoort niet verloren gaat.

Nationale symbool

Grijze kroonkraanvogels blijven hun hele leven lang bij elkaar. De dieren, van ongeveer een meter lang, zijn te herkennen aan hun grijze veren en goudkleurige kroon bovenop hun kop. Ze leven op graslanden en in drassige gebieden en eten onder meer graszaden en insecten. Verder is de grijze kroonkraanvogel het nationale symbool van Oeganda en staat het op de vlag van het land.

