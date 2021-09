Nieuwe coach Tilburg Trappers wil dit seizoen 'alle fans trots maken'

Dave Livingston staat voor zijn eerste jaar als coach bij de Trappers. vergroot

Trots en inzet is waar het dit seizoen om draait voor Dave Livingston, de nieuwe coach van de Tilburg Trappers. Zondag begint hij met zijn ploeg aan een nieuw seizoen in de Duitse Oberliga. "Natuurlijk willen we kampioen worden, maar eerst is een goede plek in de play-offs belangrijk", benadrukt de 58-jarige Amerikaan.

Met een glimlach op zijn gezicht stapt Livingston van het ijs na de training, denkend aan de jaren negentig waarin hij zes jaar lang speler was bij de Trappers. "We hadden prima jaren en een heel goed team. De sfeer was ook altijd goed", vertelt hij over de periode waarin hij twee keer landskampioen werd.

Na zijn periode in de Kruikenstad was Livingston nog actief in Den Bosch en Eindhoven, voordat hij terugging naar de Verenigde Staten. Zijn loopbaan als coach begon met een lang avontuur in Noorwegen. Nu is Livingston, die ook in het bezit is van een Nederlands paspoort, terug in Tilburg. "Mooi om al mijn vrienden weer terug te zien. Ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad."

Hij hoefde niet lang na te denken toen hij een belletje van technisch manager René de Hondt kreeg. "Ik coachte al vijftien jaar in Noorwegen en daar zat in mijn ogen wel een eind aan te komen. Daarom was ik blij dat René mij de vraag stelde, want dit is een erg mooie en professionele club. Ik wil alle fans trots maken dit seizoen."

"Iedereen moet zichzelf opnieuw bewijzen."

Aanvoerder Mickey Bastings ziet een andere aanpak bij Livingston vergeleken zijn voorganger. "Dave kent de spelers minder goed en staat er dus blanco in. Iedereen moet zichzelf opnieuw bewijzen, dat is een goede ontwikkeling", concludeert hij.

Op twee korte uitstapjes naar Duitsland en Canada na speelt Bastings al heel zijn leven voor de Trappers. De aanvaller is duidelijk op de vraag wanneer zijn seizoen is geslaagd. "Als we kampioen worden. Niks minder dan dat, want we hebben er de organisatie en het team voor."

"Vorig jaar was het gewoon minder leuk."

Wat de 29-jarige Bastings ook een groot plezier doet is de terugkeer van publiek op de Tilburgse tribunes. "Vorig jaar was het gewoon minder leuk. Als weer geluid komt uit het publiek, kun je als team echt een hoger niveau bereiken. Dat zie je ook in de oefenwedstrijden die we al hebben gespeeld."

Over die voorbereiding is de nummer 14 van de Trappers tevreden. "Als je kijkt naar de uitslagen, denk ik dat we het goed hebben gedaan. Waar we nu staan is lastig te zeggen, want we hebben nog maar weinig tegen teams uit onze eigen competitie gespeeld. Maar ik houd er altijd wel van om van onze eigen kracht uit te gaan", besluit Bastings.

Rostock Piranhas is zondagmiddag in Tilburg de eerste tegenstander van de Trappers.

