Waarom de mais dit jaar langer op het land blijft staan

Wie veel fietst of wandelt is het misschien al opgevallen: de mais staat dit jaar langer op het land dan normaal. Op veel akkers is de mais nog niet rijp en daarom heeft het Ministerie van Landbouw boeren een maand langer de tijd gegeven om hun mais binnen te halen.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Normaal moet alle mais binnen zijn voor 1 oktober, zodat andere gewassen als gras of bladkool de tijd hebben om overtollig stikstof uit de bodem te halen, wat goed is voor het milieu. Maar die datum is volgens boeren en loonwerkers dit jaar niet haalbaar. Door het slechte weer in het voorjaar konden ze pas later inzaaien en door de koele zomermaanden werd die achterstand niet ingelopen. Kortom, de hele maisteelt loopt zeker een maand achter op normale seizoenen. Loonwerkers hebben niet genoeg mensen en machines om alle mais vóór 1 oktober te oogsten. Bovendien zorgt mais nu al hakselen voor problemen: Doordat onrijpe mais veel minder geschikt als veevoer, moeten boeren extra krachtvoer kopen, wat hen op kosten jaagt.

De koeien en varkens verteren onrijpe mais veel slechter, waardoor er meer methaan en ammoniak in de mest zit en dat is weer slecht voor het milieu. Boerenorganisaties ZLTO en Cumela onderhandelden sinds half september met het ministerie. Dat lobbywerk heeft nu tot uitstel geleid. Tineke de Vries van LTO Nederland: “De natuur laat zich niet sturen door de kalender. Het is goed nieuws dat boeren nu wat meer ruimte krijgen om op het juiste moment te oogsten."

