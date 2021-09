Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Cultuursector geschokt na betalen ambtenaren van coronasteun

De cultuursector in Bergen op Zoom is geschokt over het nieuws, dat een groot deel van 'hun' coronasteun bij de gemeente zelf is beland. Donderdagavond werd bekend dat een half miljoen euro is besteed aan het salaris van verschillende topambtenaren. Van de 1,4 miljoen euro steungeld die de gemeente in totaal te besteden had, is daarnaast maar een fractie (44.000 euro) bij cultuurorganisaties terechtgekomen. Het overige geld is vooralsnog niet besteed.

Sven de Laet Geschreven door

Dansschooleigenaar Volkan Tasdan wist niet wat hij hoorde. "Ik schrok me rot en moest het echt even twee keer lezen." Zelf heeft hij nooit steun aangevraagd, omdat hij dacht dat hij daar niet voor in aanmerking kwam. "Waarschijnlijk was ik te naïef. Ik ben nooit geïnformeerd door de gemeente dat ik een aanvraag in kon dienen, terwijl dat wel hun taak is. Nu ging ik ervanuit dat het geld netjes bij mensen terecht zou komen die er wel aanspraak op maakten. Als ik dan lees dat een deel aan ambtenaren is besteed en het andere deel nog niet is uitgegeven. Ik kon het niet geloven."

Precies datzelfde had Joke de Jong van de Strijkersacademie, een muziekschool speciaal voor strijkinstrumenten. Ook daar werd de optie om steun aan te vragen nooit gecommuniceerd. "Wij gaven onze lessen altijd in schoolgebouwen. Maar na de lockdowns moesten we daar vertrekken, omdat de scholen door alle maatregelen geen externe organisaties meer kwijt konden. Daardoor hebben we moeten investeren in duurdere locaties."

"Het is schandalig dat het geld in eigen zak wordt gestoken, terwijl de cultuur in Bergen op Zoom het zo hard nodig heeft."

Het steungeld was dus goed van pas gekomen. "Gelukkig hebben we tijdens de crisis veel lessen online kunnen geven, waardoor we wel inkomsten hebben gehad. Misschien zou onze aanvraag daarom zelfs wel zijn afgewezen. Maar het feit dat we niet eens wisten dat we een formulier in konden dienen, klopt gewoon niet. Het is schandalig dat het geld in eigen zak wordt gestoken, terwijl de cultuur in Bergen op Zoom het zo hard nodig heeft."

Nog pijnlijker is het verhaal van Stephan Asselbergs, voorzitter van archeologisch centrum In den Scherminkel. Zij vroegen namelijk wél steun aan, maar dat verzoek werd afgekeurd. "Wij hadden dat jaar toch nog honderd euro verdiend, dus kwamen niet in aanmerking. Terwijl we natuurlijk ook behoorlijk wat geld zijn misgelopen door alle afgelaste excursies. Vervelend, maar dat zijn nou eenmaal de criteria die ze handhaven. Maar als je dan vervolgens hoort waar het geld wel is gebleven, is dat heel zuur."

"Dit is niet uit te leggen. Fraude, dat is het."

Ook in de Bergse politiek is het stof een dag later nog niet neergedaald. Sterker nog, raadslid Ton Linssen (Lijst Linssen) heeft inmiddels aangekondigd volgende week donderdag een motie van wantrouwen in te dienen tegen het volledige college. Op diezelfde dag staat een speciaal aangevraagd debat op het programma, maar dat is volgens Linssen niet nodig. "Dit is niet uit te leggen. Fraude, dat is het. Weg ermee."

In een persverklaring laat het college van Bergen op Zoom weten dat het geld op rechtmatige wijze is uitgegeven. "Juist om ervan verzekerd te zijn dat de gelden op deze manier kunnen worden besteed, is de regelgeving expliciet geraadpleegd. Daarnaast is voor een extra check overleg geweest met de accountant van de gemeente. Uit beide beoordelingen bleek dat deze route akkoord was."

