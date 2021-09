Vertrouwen is groot bij Willem II voor topper tegen PSV: 'Fijn gevoel'

Saddiki, Llonch en Saglam vieren een overwinning van Willem II (foto: Orange Pictures). vergroot

Willem II begint zaterdagmiddag als nummer drie van Nederland aan de wedstrijd tegen PSV, de huidige nummer twee. De ploeg van trainer Fred Grim verloor de eerste wedstrijd van het seizoen, daarna pakte het in vijf duels dertien punten. De grote vraag is nu: kan Willem II het nu ook tegen een topploeg?

Fabian Eijkhout

Willem II doet het de laatste jaren in eigen huis aardig tegen PSV. Van de laatste zes wedstrijden werden er twee gewonnen, twee keer werd het gelijk en twee keer won PSV. Het meest opvallende duel in die reeks is de wedstrijd van zaterdag 10 maart 2018. Toen won Willem II dankzij twee doelpunten van Ben Rienstra en drie treffers van Fran Sol met 5-0 van PSV.

Zaterdag wacht een nieuw Brabants onderonsje. De druk ligt volledig bij de bezoekers. Willem II kent een fantastische start, winst of een gelijkspel zou het verhaal alleen maar mooier maken. Bij een nederlaag is er met de dertien punten die al in de tas zitten helemaal niets aan de hand. Zeker niet als je het vergelijkt met vorig seizoen. Tegelijkertijd zal de ploeg van Grim terugdenken aan de eerste wedstrijd van het seizoen, toen Feyenoord met 0-4 won in Tilburg.

Fans

Görkem Saglam kijkt in ieder geval uit naar de topwedstrijd. "Aan het begin van het seizoen had niemand hier aan gedacht. Nu hoeven we ons niet kleiner te maken dan dat we zijn. De laatste wedstrijden hebben we het goed gedaan, met vier zeges en een gelijkspel. We hebben veel vertrouwen. En nu spelen we thuis, met onze fans. Ik denk dat we wel iets kunnen bereiken in deze wedstrijd."

Willem II-PSV is de eerste wedstrijd sinds lange tijd waar het stadion volledig gevuld mag zijn. Saglam is er blij mee, want de fans zijn dit seizoen al vaker van waarde geweest voor de Tilburgse ploeg. "De supporters in een vol stadion, dat is heel belangrijk. Vorig jaar hebben we het gezien zonder fans, dat waren spookwedstrijden. Het is echt een enorm verschil. We krijgen er extra energie en power van. Ze zijn echt de twaalfde man."

Balans

Fred Grim heeft geen positieve balans tegen PSV. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de clubs waarmee hij in actie kwam tegen de Eindhovenaren. In de Eredivisie was PSV drie keer te sterk voor het RKC Waalwijk van Grim. In Waalwijk werd het 1-3 en 1-4, in Eindhoven 2-0. In 2014 stond Grim als trainer voor het eerst tegenover PSV, toen verloor hij met Almere City in het bekertoernooi met 1-5. Bijna drie jaar geleden pakte hij in dat bekertoernooi wel zijn enige zege, in Eindhoven won hij met RKC toen met 2-3.

Nu gaat Grim met de nummer drie van de competitie op bezoek bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. "Dat is natuurlijk een fijn gevoel. Maar je staat zo hoog omdat je goede wedstrijden hebt gespeeld en wedstrijden hebt gewonnen. Dat is het allerbelangrijkste. De stand op de ranglijst zien we aan het einde van het seizoen wel", zegt de oefenmeester over de hoge positie van de Tricolores. "Als staf zijn we vooral met het team bezig. Natuurlijk moeten we er ook van genieten, we zijn met een goede serie bezig. Maar nu richten we ons op PSV, dan is het weer volle bak."

Fred Grim druk bezig om zijn spelers goed neer te zetten (foto: OrangePictures). vergroot

