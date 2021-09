Sangaré en Götze keren terug voor topper tegen Willem II

Ibrahim Sangaré is na blessureleed terug bij PSV (foto: Orange Pictures). vergroot

De nummers twee en drie van de ranglijst staan zaterdagmiddag tegenover elkaar. In een Brabants onderonsje gaan PSV en Willem II uitvechten wie zich voorlopig de beste Brabantse club mag noemen. Bij de Eindhovenaren keren Mario Götze en Ibrahim Sangaré mogelijk terug in het elftal.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

In aanloop naar de wedstrijd blikte Schmidt vooruit op het duel van zaterdagmiddag. Hij is te spreken over het optreden van de Tilburgers. “Ze werken erg hard. Elke speler is betrokken bij het tactische spel. Daarnaast zijn ze ook erg efficiënt voor de goal. Ze hebben niet veel kansen nodig om te scoren. Ze zitten in de flow.”

Dat laatste valt niet te zeggen over PSV. De ploeg heeft het zwaar en speelt niet meer het goede spel van een aantal weken geleden. Afgelopen woensdag tegen Go Ahead Eagles werd er nipt gewonnen. “Je ziet dat als wij niet top zijn, dat wij ook niet beter zijn dan ploegen als Go Ahead Eagles. Dat is ook een waarschuwing voor de wedstrijd tegen Willem II.”

Meevaller en tegenvaller

Een mooie meevaller is dat Götze en Sangaré mogelijk terugkeren in de wedstrijdselectie. “De laatste training zal uitwijzen of ik ze bij de selectie haal. De keuze is ook aan hen. Als zij zich goed voelen, dan zitten ze bij de selectie. Ze kunnen dat zelf aangeven. Voor de wedstrijd tegen Sturm Graz op donderdag zijn ze sowieso een optie.”

De twee spelers werden de afgelopen wedstrijd(en) gemist. Vooral het gemis van Sangaré was merkbaar in het elftal. “We hebben het vaak over hem gehad. Hij is een cruciale speler voor ons. Zeker na het vertrek van Rosario. Zo’n type als Ibrahim (Sangaré) moet je hebben op het middenveld. Hij is wat robuuster en kan duels winnen.”

Minder nieuws was er over Noni Madueke. De aanvaller viel geblesseerd uit afgelopen woensdag. Hij is er zaterdagmiddag niet bij in Tilburg vanwege een lichte blessure.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.