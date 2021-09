Natascha had twee keer kanker en loopt nu de Elfstedentocht op een loopband

Natasha Smeekes na haar wandeltocht in Apeldoorn in 2019. vergroot

Natascha Smeekes 'mocht' twee keer kanker overleven in 2019. De afgelopen maanden zat ze in spanning, bang dat de ziekte weer in haar lijf zat. Maar deze week kreeg ze goed nieuws. Dat was het moment dat ze besloot om het idee dat ze al langer in haar hoofd had ook echt uit te gaan voeren: ze gaat de Elfstedentocht afleggen op een loopband.

"Twee jaar geleden werd ik er tijdens een bevolkingsonderzoek uitgehaald. Ze waren er ontzettend op tijd bij. Alles was meteen schoon, ik hoefde ook geen nabehandeling. Ik mocht door met leven. Aan de ene kant was dat moeilijk, aan de andere kant heb je ook gewoon een behoorlijk engeltje op je schouder. In september kwam er longkanker achteraan", kijkt Natascha terug op het vervelende jaar. "Ik had twee keer pech."

"Afgelopen mei was er een controle en was er iets te zien. Op foto's in het ziekenhuis was vervolgens niets te zien en werd er gezegd: tot volgend jaar. Maar het was hetzelfde in 2019, toen zagen ze eerst ook niets. Als ze dat toen hadden gezegd, had ik al die tijd met een tumor in mijn borst gelopen. Na een echo volgde een MRI. Dinsdag kreeg ik de uitslag in het ziekenhuis. Er was niks gevonden. Ik was zo blij en zo opgelucht. Toen dacht ik: nu ga ik die tocht lopen ook."

"Ik was onder de indruk van Maarten van der Weijden, maar ik kan niet zwemmen."

De Elfstedentocht dus, lopend. "Ik was erg onder de indruk van Maarten van der Weijden. Maar ik kan niet zwemmen. Omdat ik ook COPD heb, kan ik ook niet fietsen. Dan verzuur ik heel erg. Ik ben een loper. Lopen zit in mijn genen", legt ze vol enthousiasme uit. "In 2017 liep ik Nijmegen, in 2018 Apeldoorn. En in 2019 heb ik ook in Apeldoorn gelopen. Toen is er in mei een borst geamputeerd en heb ik in juli gelopen. Het was 'maar' 12,5 kilometer, maar ik ben zo gruwelijk trots op mezelf dat ik dat gedaan heb. Dat is een speciale herinnering."

Van 11 tot 14 november komt er dus een nieuwe speciale herinnering bij, als ze 207 kilometer gaat afleggen op een loopband. "Ik sta in café 't Hart in Handel. Daar sta ik met mijn loopband voor het raam, dan heb ik nog wel een beetje uitzicht. En we proberen er het een en ander omheen te doen."

"Het is geen wereldrecord, maar anderhalf jaar na een chemokuur is het volgens mij wel knap."

"Ik kan daar alleen tijdens openingstijden lopen, dus ga 's ochtends ook thuis nog op de loopband. Daar staan dan ook mensen bij. Ik wil niet dat er iemand maar een seconde denkt dat ik sjoemel. Ik ga die 207 kilometer echt lopen, in vier dagen tijd. Het is geen wereldrecord, maar anderhalf jaar na een chemokuur is het volgens mij wel echt knap."

Natascha heeft er een sponsortocht van gemaakt. Door geld op te halen wil ze 'iets terugdoen'. Voor het KWF, inloophuis de Cirkel in Helmond en stichting VIPE. "Ik hoop honderdduizend euro op te halen, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Het zou leuk zijn als er een mooi bedrag komt. Zo'n inloophuis is ontzettend belangrijk, mijn vriendin en ik hebben er veel aan gehad. Stichting VIPE stelt pruiken en haarstukken beschikbaar voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Dat is zo'n mooi initiatief. Hopelijk willen veel mensen een paar euro investeren", zegt Natascha, die blogt over haar Elfstedentocht in Handel.

