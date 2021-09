FC Eindhoven drukt NAC dieper in sportieve crisis

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC-coach Edwin de Graaf na verlies tegen FC Eindhoven.

De Brabantse derby tussen FC Eindhoven en NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond geëindigd in een 2-0 overwinning voor de Eindhovenaren. Beide goals vielen in de eerste twaalf minuten. NAC zakt door dit resultaat af naar een beschamende 18e plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Ook nog eens met hetzelfde aantal punten als de nummers negentien en twintig. De sportieve crisis in Breda is een feit.

FC Eindhoven-trainer Rob Penders zag de wedstrijd tegen zijn oude club NAC, zo zei hij van te voren, met veel vertrouwen tegemoet. Dat was ongetwijfeld mede ingegeven door de vernietigende zeventiende plek van de Bredase club op de ranglijst. Het NAC-icoon uit de jaren 2000 tot en met 2011 wist met al zijn ervaring dat een crisis in Breda dan om de hoek ligt en de druk fors toeneemt.

FC Eindhoven begon dan ook lekker fel aan de wedstrijd om NAC van kiet af aan duidelijk te maken wie er op het kunstgras van het Jan Louwers Stadion de baas was. Het leidde tot een bliksemstart die zelfs trainer Penders niet had voorzien. Al na twaalf minuten spel leidde de thuisploeg met 2-0. In de 9e minuut schoot Enrico Fernandez verwoestend raak in het dak van het doel en drie minuten later kopte Joey Sleegers de bal prima binnen uit een voorzet.

Virtueel laatste, 'Manders rot op'

Bij NAC haalden alleen de vaste krachten Olij, Seuntjens en Haye in die eerste helft (zoals gebruikelijk) een voldoende. Maar de middenvelders Malone en Velanas zakten, net als centrale verdediger Bakker, weer eens door het ijs. En juist van hen zou je, in tegenstelling tot de jonkies, meer mogen verwachten. NAC kreeg nog wel twee kansjes op een goal, maar de achterstand was gewoon een terechte weergave van de krachtsverhoudingen. 'Manders, rot op', scandeerden de meegereisde supporters dan ook richting hun algemeen directeur. De tussenstanden op de andere velden leerden dat NAC op dat moment virtueel laatste stond in de eerste divisie. De sportieve crisis diende zich steeds meer aan.

Aanpassing elftal

Om het tij te keren haalde NAC-trainer Edwin de Graaf Milan Vanacker, die als linksback al een noodverbandje was, na rust van het veld en bracht met Ayouba Kosiah een extra aanvaller in. Het spelen met twee centrumspitsen werkte in zoverre dat de ploeg hierdoor nu in staat was om FC Eindhoven op eigen helft terug te dringen, maar kansen leverde het niet of nauwelijks op. NAC verloor op basis van de eerste helft dan ook terecht in Eindhoven.

Crisis bij NAC is een feit

NAC ontsnapte vrijdagavond nog wel op het nippertje aan de laatste plaats in de eerste divisie door de uitslagen op de andere velden. Maar NAC zakte wel naar de achttiende plek, met evenveel punten als de nummers negentien en twintig, en is hard op weg naar om een nieuw dieptepunt in de clubhistorie te bereiken. De achttiende plaats is echter al een schandvlek op het blazoen. Volgende week wacht Excelsior en kunnen de Bredanaars zomaar nog verder afzakken. Er zal iets moeten gebeuren bij NAC, want het is nu echt crisis in Breda. Met hoofdletters geschreven.

