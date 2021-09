Oude filmpjes en foto's van Brabant online te zien en je kunt zelf meedoen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Een digitale schatkamer vol Brabantse historische foto's en films is nu terug te vinden op internet

Voor wie graag wil zien hoe Brabant er vroeger uitzag, is er een ware online schatkamer geopend. Zo'n 1300 oude filmpjes en meer dan 300.000 foto's nemen je mee terug in onze geschiedenis. Van een collectief tuberculose-onderzoek in het Boekel van 1958 tot de eerste naoorlogse Maria Ommegang in Bergen op Zoom in 1946. Het staat nu allemaal online en is gratis te bekijken.

Brabant in Beelden is een initiatief van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch, samen met het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

"Dit is eigenlijk zo'n beetje de laatste kans dat we die oude films kunnen redden en archiveren."

Dit 'collectief filmgeheugen' moet nog veel groter worden doordat andere archieven aanhaken, maar ook met vele oude filmrollen die nu nog liggen te verstoffen op Brabantse zolders.

Christian van der Ven, hoofd publieksdiensten van de BHIC, roept de Brabanders op om echt nog eens goed op zolder in oude schoenendozen te gaan kijken of er nog oude filmrollen liggen. Want zij willen die oude beelden maar al te graag redden: "Dit is eigenlijk zo'n beetje de laatste kans om die oude films te redden en te archiveren. Filmbanden verzuren, plakken aan elkaar en worden uiteindelijk vaak weggegooid. Doodzonde."

Een foto zegt soms meer dan duizend woorden. En dat geldt ook zeker voor film. Zeker waarop dingen zijn vastgelegd die toen doodgewoon waren, maar nu juist bijzonder om te zien. "We willen dat Brabanders over 50 of 100 jaar nog steeds kunnen terugkijken naar het dagelijks leven van toen", vertelt Van der Ven.

"Het is eigenlijk net een soort Netflix, maar dan met de geschiedenis van Brabant."

Tot voor kort waren de films alleen te zien op een computer in het historische pand van het BHIC, midden op de citadel in Den Bosch. "Dat kan nog steeds en dan krijg je van ons een bak koffie. Maar het mooie van BrabantinBeelden is dat je die beelden nu ook thuis vanuit je luie stoel kunt bekijken. Het is eigenlijk net een soort Netflix, maar dan met de geschiedenis van Brabant."

Om de collectie nog groter te maken zoekt het BHIC vooral naar beelden van dagelijkse situaties van toen. "Verjaardagen, een dagje naar de Efteling, andere uitstapjes. Veel mensen denken dat dat niet bijzonder is, maar het geeft juist een mooi tijdsbeeld weer van toen. Van hoe we toen feestten, of we de heilige communie vierden.

De nieuwe dit is volgens Van der Ven nog maar het begin: "We hopen dat dit echt een Brabantse website voor al het Brabants historisch filmmateriaal wordt. We werken vanuit het BHIC nu al nauw samen met het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en ik hoop dat we dit snel kunnen uitbreiden met anderen."

"We willen dè plek zijn waar alle Brabanders historische beeldmateriaal kunnen bekijken."

Zo heeft het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom nu een eigen site met historische foto's en films uit die regio. In Den Bosch hopen ze dat deze digitale collectie snel ook op Brabant in Beelden is terug te vinden.

"Wij willen graag een startpunt voor die samenwerking in Brabant zijn. Met deze nieuwe internetsite willen we dè plek zijn waar alle Brabanders dat historische beeldmateriaal kunnen vinden en bekijken. En waar die beelden dan precies vandaan komen maakt dan minder uit."

Maar Christian van der Ven is vooral nieuwsgierig naar nieuw materiaal dat nog van zolders wordt geplukt. "Ik hoop dat we worden overspoeld worden met nieuw en uniek materiaal, dat anders verloren dreigt te gaan. We worden graag het slachtoffer van ons eigen succes", lacht hij.

