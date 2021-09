Gewonde gevonden voor huis in Tilburg na melding steekpartij

Een agent doet onderzoek aan de Scarlattistraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Voor een huis aan de Scarlattistraat in Tilburg is vrijdagnacht een gewonde gevonden. Agenten waren naar deze straat gereden na een melding dat hier een steekpartij had plaatsgevonden.

Het slachtoffer lag voor het huis op de grond.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie werden naast diverse politieauto's ook twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. "Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer verzorgd en daarna naar een ziekenhuis gebracht", laat een ooggetuige weten.

De politie doet onderzoek. Agenten hebben een mes gevonden, dit is in beslag genomen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.