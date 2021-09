A67 richting Venlo urenlang dicht vanaf Liessel na ongeluk

De A67 richting Venlo was van vrijdagnacht tot twaalf uur zaterdagmiddag volledig afgesloten bij Liessel. Aanleiding was een onderzoek naar een ongeluk dat vrijdagnacht plaatsvond op de snelweg, bij het Limburgse Maasbree.

De A67 was tot twaalf uur helemaal dicht van Liessel tot Venlo. Verkeer richting Venlo kreeg het advies om te rijden via Maastricht en de A2 en de A73 te nemen. Sinds kwart over twaalf is alleen de rechterrijstrook van de A67 nog dicht.