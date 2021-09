Sportieve crisis bij NAC: 'Ommekeer moet heel snel komen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 NAC-keeper Nick Olij na de verloren wedstrijd tegen FC Eindhoven.

Eén overwinning, drie gelijke spelen en vier verliespartijen. De cijfers voor NAC zijn na acht duels snoeihard en dramatisch. De Bredase club kent, na het 2-0 verlies vrijdag tegen FC Eindhoven, met een achttiende plaats op de ranglijst naast de lopende bestuurlijke crisis nu ook een sportieve crisis.

Ronald Strater Geschreven door

Het gezicht van keeper Nick Olij staat vrijdagavond op onweer als hij zich na het verloren duel meldt bij de verzamelde pers in Eindhoven. Begrijpelijk, want de aanvoerder van NAC staat voor de derde keer deze week na een wedstrijd met lege handen. Zijn ploeg is daardoor afgezakt naar een beschamende achttiende plek in de eerste divisie, wat qua puntenaantal eigenlijk zelfs een gedeelde laatste plaats is met FC Dordrecht en Helmond Sport.

"Het is zwaar teleurstellend", zegt de doelman in Bredase dienst. "En het is duidelijk dat de ommekeer snel moet komen, want dit kan simpelweg niet. Dit is NAC-onwaardig!"

"Het is gewoon pupillenvoetbal wat wij laten zien."

Aan het gezicht van coach Edwin de Graaf is de teleurstelling wat minder af te lezen. Maar van binnen zal het ongetwijfeld stormen. Voor rust liet zijn ploeg het in Eindhoven volledig afweten. Na twaalf minuten stond het al 2-0 voor FC Eindhoven.

"Het is dramatisch als je ziet hoe wij de eerste helft voor de dag komen", zo stelt hij. "Het is gewoon pupillenvoetbal wat wij laten zien. Angstig, geen initiatief, onzeker. Op de training vliegen de vonken ervanaf en willen we graag dominant zijn. We moeten snel kijken waar dat vandaan komt."

NAC werd vrijdagavond voor rust op alle fronten afgetroefd door FC Eindhoven. De trainer van de Eindhovenaren, Rob Penders, had zijn zaakjes wel goed voor elkaar. Hij was blij met de overwinning, maar het NAC-icoon had ook medelijden met zijn oude club.

"Dat doet zeker pijn en dat wil ik niet", zegt Penders. "NAC hoort in de eredivisie thuis en zeker niet op een achttiende plaats in de eerste divisie. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ze met dit elftal weer gaan stijgen."

"Op dit moment weet ik de oplossing eigenlijk ook niet."

Maar de oplossing laat zich nog niet zo snel aandragen, zo blijkt. "Drie keer in een week verliezen, kan gewoon niet", zegt keeper Nick Olij. "De ommekeer zal uit onszelf moeten komen. De fouten die we maken, moeten eruit. We zullen weer moeten gaan bouwen, maar op dit moment weet ik het zelf eigenlijk ook niet."

"Ik probeer de druk bij de jongens weg te halen zodat ze vrijuit kunnen spelen", zegt coach De Graaf. "In een en hoog tempo, met veel beweging en veel variatie. Maar je ziet toch dat er nu een bepaalde angst in de ploeg zit. Die moet er snel uit, want anders blijf je dit soort wedstrijden spelen. Ik doe er alles aan."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.