Prima nazomerweekend, maar daarna wordt het kouder

Komende week daalt de temperatuur en wordt het wisselvallig. Geniet dus nog maar even van dit weekend. "Dit worden prima nazomerdagen", vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza.

De zaterdagochtend begon nog bewolkt. "Maar gaandeweg de dag gaat die bewolking vanuit het zuiden deels oplossen of ontstaan er gaten in", vertelde Raymond zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant.