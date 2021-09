Etienne Vaessen heeft weer plezier in 't leven na moeilijke periode bij RKC

Etienne Vaessen is weer de eerste doelman bij RKC (Foto: OrangePictures) vergroot

Het leek weer een seizoen op de bank te gaan worden voor RKC-doelman Etienne Vaessen. Na een jaar zonder speelminuten verloor hij in de voorbereiding de concurrentiestrijd met Joël Pereira. Zijn teamgenoten vingen hem op en inmiddels is hij door omstandigheden weer de nummer één onder de lat in Waalwijk. Een gesprek met de doelman (en een spontane inmenging van twee bevriende teamgenoten).

“Vorig seizoen vroeg ik mij wel eens af wat doe ik hier. In de beginmaanden voelde ik me als reservespeler minder betrokken bij het team en moest ik wennen aan die rol. Ik zat, vanwege de coronamaatregelen, in een andere kleedkamer met de overige reserves. Vanwege de maatregelen brachten we minder tijd met elkaar door op de club, daar voelde ik me niet goed bij. De afstand onderling is dan zowel letterlijk als figuurlijk groter.

De woorden van Vaessen komen binnen en laten zien dat voetballer zijn niet altijd even leuk is. “Maar ik ben mentaal wel sterker geworden. Het kan niet altijd meezitten, ook niet in een wedstrijd. Dan moet je je hoofd niet verliezen. Dat deed ik nog wel eens in het verleden.”

"Zo’n momentopname bepaalt dan je start van het seizoen"

Dit seizoen leek het opnieuw uit te lopen op een jaar als bankzitter. “Zowel ik als Joël Pereira kregen enkele mogelijkheden om ons te bewijzen. Zo’n momentopname bepaalt dan je start van het seizoen. Joël werd aangewezen als eerste doelman en kreeg de kans bij de eerste officiële wedstrijd, dat was opnieuw slikken. Ik was het er niet mee eens.''

Halverwege het interview komen Alexander Büttner en Ilias Bel Hassani binnenstappen. Wat volgt zijn wat meer onthullingen over de teleurstelling van begin dit seizoen.

Alexander: "Ik heb eerst een half uur met jou gepraat en daarna Ilias nog 45 minuten. En wie stond er met een blije kop op het trainingsveld de volgende dag? Allemaal dankzij ons", zegt Büttner met een grimas op het gezicht.

Vaessen begint te lachen. “Ja ik was wel flink teleurgesteld toen ik hoorde dat ik niet de eerste doelman zou worden. Deze twee gasten hebben mij er wel doorheen geholpen.”

Bel Hassani vult aan. “Als wij niet met jou hadden gepraat dan had jij de volgende dag chagrijnig op het trainingsveld gestaan en nu ben je er in blijven geloven.”

"Het is weer fijn om naar de club te komen”

De normaal zo uitgesproken doelman wordt er een beetje stil van. Het moment dat Büttner aangrijpt om nog wat complimenten uit te delen aan Vaessen. “En nu? Nu ben je belangrijk. Je keept goed en houdt ons een paar keer in de wedstrijd. Je wordt met de wedstrijd beter, dat ziet iedereen.” Bel Hassani vult aan: “Iedereen is bezig met jou en dat doet je goed. Je ziet jezelf weer goed spelen en je hebt plezier.”

Büttner en Bel Hassani vinden dat de RKC-goalie zichzelf wat meer mag ‘hypen’. Büttner: “Deze journalist moet een mooie kop kunnen maken, denk aan ‘Etienne Vaessen is terug en ruikt bloed’ en dan met heel veel uitroeptekens.”

Er wordt gelachen aan tafel en aan alles merk je dat de doelman weer de voetballer is die hij wil zijn. “Plezier is belangrijk in het leven en ik heb het gelukkig teruggevonden. Vorig seizoen was niet leuk en de start van het seizoen ook niet. Maar dankzij de juiste mensen om mij heen is het allemaal goed gekomen. Het is weer fijn om naar de club te komen.”

