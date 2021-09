Jeugdvoetbalwedstrijd Boeimeer-TSC loopt uit de hand: 'Dan spoor je niet'

Een jeugdvoetballer van TSC uit Oosterhout is zaterdagochtend mishandeld door een speler van tegenstander BSV Boeimeer uit Breda. Dit gebeurde tijdens een wedstrijd voor teams met spelers tot 15 jaar oud.

De wedstrijd werd gespeeld op het terrein van BSV Boeimeer aan het Heksenwiel in Breda. Het ging mis na twaalf minuten in de tweede helft. Boeimeer stond op dat moment op een 8-1 voorsprong.

De wedstrijd werd daarop gestaakt. Het slachtoffer is na de klap een halfuur in de dug-out verzorgd. Daarna is hij naar een ziekenhuis gebracht.

'We weten hem te vinden'

De dader was aan het begin van de middag nog niet aangehouden. "Maar we weten hem te vinden", laat iemand van de club weten. "We weten waar hij woont."