Man zwaargewond na ongeluk met illegaal zwaar vuurwerk in Helmond

Een man is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een vuurwerkongeluk in zijn woonplaats Helmond. De man stak zaterdagmiddag illegaal zwaar vuurwerk af op het speelveldje voor zijn huis aan de Rivierensingel toen het misging.

Na het ongeluk ging de man terug naar huis. Een ambulance en traumahelikopter kwamen kort daarna naar de Rivierensingel om hulp te verlenen. Uit eindelijk is het slachtoffer in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging met hem mee.

Onderzoek in huis

De politie deed na het ongeluk onderzoek in het huis van de man, om te zien of hij daar nog meer illegaal vuurwerk had liggen. Voor de zekerheid was ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hierbij aanwezig.