Willem II wint dankzij blunderende Joël Drommel van PSV

Willem II-PSV was zaterdagmiddag een wedstrijd tussen de nummer drie en twee van Nederland. De Eindhovenaren waren sterker, maar de Tilburgse ploeg stapte met drie punten van het veld. Door de zege gaat Willem II de Eindhovenaren voorbij op de ranglijst.

PSV stond voor de wedstrijd hoger dan Willem II, maar het vertrouwen bij de ploeg van trainer Fred Grim zal groter geweest zijn. De Tilburgse ploeg had voor het duel een fraaie reeks neergezet, terwijl PSV na de zeperd tegen Feyenoord midweeks met heel veel moeite wist te winnen van Go Ahead Eagles.

Binnen de lijnen was daar weinig van te merken. PSV was vanaf het eerste fluitsignaal de baas op het veld. De ploeg van trainer Roger Schmidt ging meteen op zoek naar de openingstreffer. Na vier minuten spelen kreeg het binnen een halve minuut drie kansen om de score te openen. Er ging een bal voorlangs, er werd een schot gekraakt door het been van een Willem II-speler en Timon Wellenreuther pakte een inzet.

De Duitse goalie deed dat in het vervolg van de wedstrijd nog veel vaker. Meerdere keren stond hij op de goede plaats of wist hij met een fraaie redding een tegendoelpunt te voorkomen. Na een half uur spelen lukte hem dat niet, hij was kansloos op een harde kopbal van Eran Zahavi. Die treffer betekende de 1-1. Zo'n tien minuten eerder ontplofte het toch al kolkende Koning Willem II Stadion namelijk toen Zahavi de bal ook tegen de touwen kopte. Dat deed de spits toen echter uit een vrije trap van Görkem Saglam, in zijn eigen doel.

Nadat de ploegen met 1-1 gingen rusten was het in de tweede helft weer Wellenreuther die een heldenrol vertolkte. Marco van Ginkel leek PSV na een klein kwartier op voorsprong te koppen vanuit een corner. De aanvoerder kopte de voorzet van Cody Gakpo hard en goed naar de grond, maar de Duitse goalie wist zijn hand er nog heel knap tegenaan te zetten en zo de bijna zeker lijkende 1-2 te voorkomen.

In het uitverkochte stadion, waar de fans zich de hele wedstrijd duidelijk lieten horen, leek het tot die enorme kans van Van Ginkel eigenlijk de hele tijd wachten op een voorsprong van PSV. Het derde doelpunt van de wedstrijd werd een kwartier voor tijd gemaakt, door Willem II. Ché Nunnely kwam in balbezit na een fout van de verder sterk spelende Ibrahim Sangaré. De vlugge buitenspeler probeerde het van afstand en zag tot zijn grote vreugde dat Joël Drommel blunderde. De PSV-goalie leek de bal makkelijk te kunnen vangen, maar liet hem via zijn handen over de doellijn verdwijnen.

Waar je vervolgens een slotoffensief zou verwachten van de Eindhovenaren, was het juist Willem II dat de hele tijd op de helft van PSV speelde. De bezoekers wisten na de tweede tegentreffer geen echte kans meer te creëren. Met de steun van de fans wisten de Tricolores de 2-1 voorsprong over de streep te trekken en zo de fraaie reeks in de Eredivisie voort te zetten. Door de winst gaat Willem II de provinciegenoot voorbij op de ranglijst. De teller staat na zeven duels nu op zestien punten, een meer dan PSV.

