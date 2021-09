PSV vol ongeloof na nederlaag: ‘Na vijftien minuten moet het beslist zijn’

Teleurstelling bij de PSV-spelers (Foto: ANP) vergroot

PSV had 25 doelpogingen en wist maar één keer te scoren. Willem II had één schot op goal en scoorde twee keer. Na afloop was er veel ongeloof bij de Eindhovenaren. Maar trainer Roger Schmidt en Mario Götze zagen ook positieve punten.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

PSV kende een roerige week. Vorige week zondag werd er met 4-0 verloren van Feyenoord, en ging het vooral over de wissels van Schmidt. Woensdag ontsnapte de Eindhovnaren aan puntverlies tegen Go Ahead Eagles en zaterdagmiddag was er een nederlaag tegen Willem II.

Toch zagen zowel Götze als Schmidt dat de wedstrijd tegen de Tilburgers beter was dan de andere twee wedstrijden deze week. "We deden vandaag bijna alles goed" zei de trainer na afloop. "Als je zoveel beter bent dan je tegenstander en toch niet weet te winnen is dat eigenlijk niet te geloven."

Ook Götze kon weinig aanmerkingen vinden op het spel van zijn ploeg. "Hoe we vandaag speelde is hoe we ook willen spelen. Het was een hele andere wedstrijd dan tegen Feyenoord en Go Ahead Eagles. We hebben honderd procent gegeven. Het was vandaag niet genoeg."

Het enige wat de trainer zijn ploeg kwalijk kon nemen was de effectiviteit. "Het afwerken is wel een verbeterpunt. Als je de kansen bekijkt had de wedstrijd na vijftien minuten al beslist moeten zijn. Nu houdt je de tegenstander in leven. We weten dat onze spelers in staat zijn goals te maken, alleen vandaag zat het niet mee."

Uiteindelijk was het een blunder van doelman Joël Drommel die ervoor zorgde dat PSV met lege handen naar huis ging. De trainer baalt van de fout maar neemt zijn doelman in bescherming. "We winnen met zijn allen en verliezen met zijn allen. Joël was echt goed bezig in de voorgaande weken. Zijn ontwikkeling ging heel hard. Hij moet deze fout ook weer gebruiken om door te ontwikkelen. Daarin gaan wij hem helpen."

"Het is geen goede dag voor ons", constateerde Götze. "We hebben het te accepteren. Ondanks de nederlaag kunnen we hier wel mee verder."

De trainer sloot zich aan bij de woorden van de middenvelder. "Het resultaat is moeilijk te accepteren maar we kunnen er nu niks meer aan veranderen. Het is de brute kant van voetbal."

