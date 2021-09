Eindhoven eerste stad met dekkend netwerk voor hulp bij hartstilstand

Een aantal vrijwilligers tijdens een training (foto: Philips). vergroot

800 vrijwilligers hebben zaterdag een reanimatietraining gekregen in het Philips Stadion. Met die grote horde aan burgerhulpverleners en 44 nieuwe AED's erbij is Eindhoven de eerste grote Nederlandse stad met een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en hartstarters.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Die grote toename in AED's en en vrijwilligers is nodig om een zogenoemde '6 minutenzone' mogelijk te maken. Dat houdt in dat er binnen zes minuten na een hartstilstand hulp bij het slachtoffer is.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven was zaterdag bij de training in het stadion aanwezig. Hij keek trots mee. ''Ik hoop van harte dat meer steden dit voorbeeld gaan volgen.''

In totaal vinden er in Nederland jaarlijks 8000 reanimaties plaats buiten het ziekenhuis. “Voor een dekkend netwerk moet het aantal burgerhulpverleners ongeveer 1% van het aantal bewoners zijn, verdeeld over de stad'', vertelt Henny Pietersma van stichting Eindhoven Hartveilig. ''Dat percentage hebben we met de 800 nieuwe burgerhulpverleners vandaag bereikt.''

Goede richting

Het is belangrijke stap in de goede richting, maar Pietersma vindt eigenlijk dat meer mensen moeten kunnen reanimeren. ''Het kan ons allemaal overkomen dat iemand in je buurt een hartstilstand krijg. Niets doen is dan geen optie. ''

Een groep vrijwilligers (foto: Philips). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.