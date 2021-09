Huis beschoten in Tilburg, politie zoekt daders

Archieffoto: Politie. vergroot

Een huis aan de Jozef van der Grintenstraat in Tilburg is zaterdagavond beschoten. De politie is op zoek naar de daders.

Rond kwart voor tien 's avonds kwam er bij de politie een melding binnen dat er op het huis zou zijn geschoten. Volgens een woordvoerder van de politie is daarbij niemand gewond geraakt.

De politie is gestart met een onderzoek. Naar de daders wordt nog gezocht.

Waarom er geschoten is of wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.

