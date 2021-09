Puinhoop op A2 na ongelukken bij Maarheeze, snelweg uur lang dicht

In totaal waren vier auto's betrokken bij de botsingen op de A2 bij Maarheeze (foto: WdG/SQ Vision). vergroot

Op de A2 bij Maarheeze vonden zaterdag rond middernacht twee ongelukken plaats. Hierbij waren in totaal vier auto's betrokken. Een vrouw is aangehouden. Een man is naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege alle opruimwerkzaamheden werd de snelweg richting het zuiden een uur lang afgesloten.

Het eerste ongeluk gebeurde vlak na middernacht. Toen botsten bij de toerit van verzorgingsplaats ’t Haasje twee auto's op elkaar. Een auto belandde vervolgens tegen de vangrail. De andere auto schoot van de weg, ramde een hek en kwam op de naastgelegen ventweg tot stilstand.

Slip

Zes minuten later gebeurde er weer een ongeluk. Een automobilist die de auto wilde ontwijken die tegen de vangrail stond, slipte. Vervolgens kwam deze in botsing met weer een andere auto.

Een vrouw die een van de auto's bestuurde die betrokken was bij het eerste ongeluk is door agenten meegenomen. Zij had teveel alcohol gedronken. Een man raakte gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. "Zes andere betrokkenen kwamen met de schrik vrij", laat een ooggetuige weten.

Gevaarlijke capriolen

Omdat drie auto’s na de ongelukken stilstonden op de A2 werd de snelweg een uur lang afgesloten voor het verkeer. "Maar veel andere weggebruikers probeerden de afsluiting te omzeilen", zag een ooggetuige. "Ze reden over de parkeerplaats van verzorgingsplaats ’t Haasje om vervolgens terug de snelweg op te rijden. De toerit bij de parkeerplaats was echter was versperd. Daarop haalden verschillende automobilisten gevaarlijke capriolen uit en reden ze onder meer door de berm om zo terug de snelweg op te komen."

Toen de hulpdiensten aankwamen, werd de toerit helemaal afgesloten. Daardoor ontstond een file op zowel de parkeerplaats als de snelweg.

Opruimen

Na de nodige opruimwerkzaamheden werd de A2 rond een uur 's nachts weer vrijgegeven voor het verkeer.

Een auto schoot na de botsing op de A2 bij Maarheeze door een hek (foto: WdG/SQ Vision). vergroot

Om de beschadigde auto's van de weg te halen werd de A2 bij Maarheeze na de botsing een uur lang afgesloten (foto: WdG/SQ Vision). vergroot

De vier auto's liepen bij de botsing op de A2 bij Maarheeze aanzienlijke schade op (foto: WdG/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.