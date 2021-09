Auto slaat over de kop na botsing op de A50 bij Schaijk

Een auto belandde na de botsing op de A50 bij Schaijk ondersteboven in een greppel (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

Een auto is zaterdagavond over de kop geslagen en in een greppel beland nadat de bestuurder botste op een andere auto op de A50 bij Schaijk. Dit gebeurde rond kwart over tien, op de weg van Oss richting Nijmegen.

In de over de kop geslagen auto zaten twee mensen. Zij waren al uit het wrak toen de brandweer aankwam. Een van de twee is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Takelen

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld en meegenomen.

De andere auto die bij de botsing betrokken was, stond wat verderop stil op de vluchtstrook. Deze bestuurder van deze auto was ongedeerd, maar ook deze auto moest door een berger worden meegenomen.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen na de botsing op de A50 bij Schaijk (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

De auto werd uit de sloot getakeld en meegenomen door een bergingsbedrijf (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

