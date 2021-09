Waarom je nooit een eikhaas voorbij ziet rennen, Stuifmail geeft antwoord

vergroot

Dit keer in Stuifmail veel paddenstoelen waaronder de eikhaas, geen zeeslang maar een gewone slangster en een houtsluipwesp zonder angel maar met legboor

Frans Kapteijns Geschreven door

Eikhaas is geen haas maar een zwam

Op de foto van Auke van Veen zie je een mooi grijsachtige zwam met diverse hoeden. We hebben hier te maken met de eikhaas. De eikhaas is een houtzwam, die je vooral kunt vinden aan de voet van de stam van levende eiken, maar ook bij stobben van deze bomen. Het zijn wat zeldzamere houtzwammen die je aan het eind van de zomer of het begin van de herfst kunt tegenkomen. Deze houtzwam is niet alleen mooi, maar ook nuttig in de geneeskunde. “Omdat deze zwam het immuunsysteem stimuleert wordt onderzocht of deze bij de behandeling van aids en kanker gebruikt kan worden", is te lezen op Wikipedia. "Mogelijk zijn er ook toepassingsmogelijkheden bij hoge bloeddruk, diabetes mellitus en een te hoog cholesterolgehalte. In november 2006 is een nieuw eiwit ontdekt (GFAHP) dat gemaakt wordt door de eikhaas, wat het herpes simplex virus (HSV) remt. Dit eiwit kan helpen bij de genezing van herpes.“

vergroot

Op de boomtak zat een insect met een hele lange legboor

Op de foto van John van Erve zie je een lang zwart insect met vlekken, lange rode poten en aan de achterkant een lange spriet. De lange spriet is geen steekwapen of angel, maar een legboor. We hebben hier dan ook te maken met het vrouwtje van de houtsluipwesp. De legboor van deze vrouwtjes zijn zelfs langer dan hun lichaam. Met zo’n legboor, die een draaiende beweging kan maken, boren ze fijne gaatjes in dennenhout waar larven van andere insecten leven. De vrouwtjes voelen waar deze larven zitten. Daarna maken ze bij elke larve gaatjes en leggen ze daar hun eitjes. De aangeboorde larven dienen daarna als voedsel voor de larven van de houtsluipwespen. Nadat die zich goed hebben gevoed met de larven van de gastheren, blijven ze in het dennenhout zitten tot het voorjaar. Ze komen pas tevoorschijn bij het volgende voorjaar, als volwassen insecten.

vergroot

Een paddenstoel met een porseleinen uiterlijk

Op de foto van René van Kuik kijk je naar de onderkant van een hele witte paddenstoel. Door de tegenlicht opname kan je ook mooi de lamellen of plaatjes zien van deze paddenstoel en we hebben hier dan ook te maken met een porseleinzwam. Deze bijzonder mooie paddenstoel tast meestal in gezonde bomen, alleen delen aan die al verzwakt zijn. Je komt porseleinzwammen het meest tegen vanaf augustus tot november. Ze groeien dan vooral op takken en stammen van beuken en minder vaak tot zeldzaam op eiken. Porseleinzwam zijn eetbaar maar dan enkel de hoeden. Toch wordt deze paddenstoel zelden gegeten omdat de smaak tegenvalt.

vergroot

Geen zeeslang maar een gewone slangster

Op de foto van Maria van Mensvoort staat een hele mooie gewone slangster afgebeeld en niet zoals Maria aangaf een zeeslang. Wat wel klopt wat zij schrijft is dat deze gewone slangster iets te maken hebben met zeesterren. Zeesterren en gewone slangsterren behoren namelijk tot de stekelhuidige dieren. Deze groep van in zee levende dieren zijn te herkennen aan 5 symmetrische uiteinden. Naast deze gewone slangster zijn dat bijvoorbeeld de zeelelies, de zee-egels en de zeekomkommers, maar er zijn er meer. In totaal zijn er namelijk 7000 soorten beschreven. De rood tot grijsbruine gewone slangsterren leven op modder- en zandbodems, waarin ze zich ook ingraven.

vergroot

Ze zijn er weer de mooie grote parasolzwammen

Op de foto van Karin Cornelissen zie je een paar hele mooie lichtbruine paddenstoelen met bruine stelen staan. Bij sommige paddenstoelen zie je ook een grote wittige hoed met bruine vlekken. Wat dan vooral opvalt, is hoe groot deze soort is. We hebben hier te maken met de grote parasolzwam. Momenteel staan heel veel weilanden vol met deze paddenstoel. Ik heb dan ook heel veel meldingen over grote parasolzwammen ontvangen. Waar de naam op gebaseerd is, is wel duidelijk. De hoeden van parasolzwammen worden heel groot, vaak hebben ze een doorsnede van meer dan veertig centimeter. Overigens komt de naam parasol uit het Italiaans, want para il sole betekent zonnescherm. Niet geopende parasolzwammen lijken een beetje op een paukenstick of drumstick. In die jonge situatie is de grote parasolzwam heel goed eetbaar, maar ook een verse openstaande hoed is nog eetbaar.

Wachten op privacy instellingen...

Nummer 6) Houtsluipwesp zet legboor in - Natuurlijk! Fauna Advies.

Publicatie: 9 okt. 2015

Houtsluipwesp die in de eiken van dit voorjaar haar legboor gebruikt. Kunt prachtig zien dat legboor in de zwarte schede zit.

vergroot

De herfst komt er aan en dan zoekt deze wants een winterverblijfplaats

Op de foto van Paul Oude Wesselink zie je de bladpootrandwants ook wel bladpootwants genoemd en elk jaar tegen deze tijd komen meldingen van deze wants met vele tegelijk binnen. Ze zoeken namelijk net zoals de lieveheersbeestjes een winterslaapplaats. Op hun dekschild zie je diverse kleuren bruin en het meest herkenbaar zijn ze aan hun verbreding op de bovenkant van de laatste twee poten. Als je dan heel goed kijkt lijkt dat een beetje op een blaadje. Deze wantsen doen verder niets, maar sla ze niet dood, want dan heb je dagen lang een stank in huis. Laat ze dus rustig een plekje zoeken in je huis of zet ze buiten. In het voorjaar gaan ze weer naar buiten op zoek naar de sappen van jonge dennenappels.

Klopt het dat er dit jaar meer muggen / langpootmuggen zijn dan andere jaren?

Harm van Iersel vraagt zich af of het klopt dat er dit jaar meer muggen / langpoot muggen zijn dan andere jaren? Het antwoord is heel duidelijk ja en dan vooral wat de steekmuggen betreft. Volgens mij zijn er niet echt meer langpootmuggen en ik denk zelfs minder. Veel larven, engerlingen genoemd, zijn verzopen in de hele natte graslanden en dus met als gevolg minder langpootmuggen. Maar daartegenover hebben we wel heel veel steekmuggen gehad en dat heeft natuurlijk te maken met dat het ideaal weer was voor die muggen. Overal zag je stilstaand water en dat betekent dat er veel steekmuggen geboren konden worden. Van ei tot mug duurt overigens maar een paar dagen. Daarnaast hadden we tussendoor hoge temperaturen en dat maakt dat deze muggen heel actief worden. Kortom; een ideaal steekmuggen jaar. Althans voor de steekmug, minder voor de mens.

9) Natuurtip

Egelweekend 2021

Op zaterdag 25 en zondag 26 september is het jaarlijkse Egelweekend. Tijdens dit weekend roepen de Egelwerkgroep, de Zoogdiervereniging, de Jaarrond Tuintelling en OERRR iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland.

Geef je melding van de egel in je tuin door op deze website



Door de waarnemingen dit jaar en van voorgaande jaren ontstaat er een beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Geen egel in je tuin? Geef dan het aantal nul door. Ook dit is waardevolle informatie. Wil je een egel doorgeven die je buiten je tuin hebt waargenomen, bijvoorbeeld langs de weg of in een park? Dat kan onder andere via dit meldpunt.

Wil je meer weten over egels? Neem een kijkje op de website van de Egelwerkgroep.





App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.