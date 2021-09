'Waarom je eigen dorp slopen?', wijkagent is vernielingen beu

Wijkagent is vernielingen beu (foto's: Politieteam Weerijs). vergroot

Een spoor van vernieling en baldadigheid trof een wijkagent zaterdagnacht aan in Klein Zundert. In de Pastoor van Vessemstraat was een lantaarnpaal omvergetrokken, een houten frame uit een tuin moest het ontgelden en her en der lagen kapot gegooide bierflesjes. "Kan iemand mij uitleggen wat hier de lol van is?", schrijft wijkagent Marten op Facebook.

"Superleuk, jullie hebben weer een feestje gehad. Dat gun ik jullie zeker! Maar waarom moet je dan je eigen dorp slopen", gaat hij verder. "Indruk maken op een meisje? Ik kan me niet voorstellen dat er een meisje is dat op slag verliefd op je wordt als je dit gedrag vertoont."

"Wees dan echt zo stoer en meld je."

Hij sluit niet uit dat er nog meer vernielingen zijn gepleegd. Het zou volgens de melding waarop hij 's nachts reageerde gaan om een groep van zes luidruchtige jongeren: vijf jongens en een meisje op de fiets. Zijn nachtelijke zoektocht naar het zestal leverde niks op. Hij roept 'de helden die dit op hun geweten hebben' dan ook op zich te melden bij de politie. "Wees dan echt zo stoer."

Het is volgens de wijkagent niet voor het eerst dat dit gebeurt. Tot slot spreekt hij daarom de jeugd in het algemeen aan: "Hou het gezellig en maak niets kapot! Spreek elkaar aan en corrigeer elkaar waar nodig. Zo zonde dit."

