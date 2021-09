Auto scheurt weg na beschieting van huis in Tilburg

Archieffoto: Politie. vergroot

Vlak na de beschieting van een huis aan de Jozef van der Grientstraat in Tilburg, hebben buurtbewoners een auto met hoge snelheid horen wegrijden. Een huis aan de Jozef van der Grintenstraat in Tilburg is zaterdagavond beschoten. Dit gebeurde rond halftien.

De politie onderzoekt of iemand in de auto heeft geschoten. Er is nog niemand aangehouden. Door de schoten is in ieder geval niemand gewond geraakt.

Sporen

Agenten zijn zaterdagavond een buurtonderzoek gestart en hebben sporen veiliggesteld.

De politie vraagt getuigen van de schietpartij zich te melden. Ook wordt mensen die in deze buurt wonen en camerabeelden hebben van het tijdstip van de schietpartij gevraagd contact op te nemen.

Het politieonderzoek gaat deze zondag verder.

