Pompoenenkoning gaat het rustig aan doen: 'Stoppen als je het nog kunt'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Brabantse pompoenenkoning gaat minderen. 'Er is een tijd van komen en gaan'

Pompoenenkoning Sander Sanders uit Sprang-Capelle stopt met het kweken van pompoenen in allerlei vreemde vormen én exotische kalebassen. “Met die exoten gaan we stoppen, dit is het laatste jaar. Het doeT wel pijn, maar het moet gewoon. De meeste mensen weten het al.”

Rob Bartol Geschreven door

De afgelopen tientallen jaren kweekte hij jaarlijks meer dan tweehonderd verschillende soorten pompoenen in de meest rare vormen. Zijn exotische kalebassen zagen er vaak nog vreemder uit. Producten waar dertig jaar geleden nog niemand van had gehoord.

“Koks van exclusieve restaurants hebben we hier allemaal over de vloer gehad, vooral Chinezen, Koreanen en Thais", vertelt Sanders die zelfgemaakte bordjes bij zijn winkel heeft hangen voor de internationale clientèle. “Daar staat in het Chinees en in het Thais op dat ze hier welkom zijn."

"Ik kweekte wat ze thuis ook op hun bord hadden."

Mensen van allerlei origine wisten het bedrijf van Sander te vinden. "Ik kweekte exotische kalebassen, vruchten en groenten die ze niet konden kopen op markt en supermarkt, maar die ze wel wilden eten. Dat begon met de komst van gastarbeiders, zoals ze toen genoemd werden. Ik kweekte wat ze thuis ook op hun bord hadden."

Een enorm perceel grond én zijn grote kas heeft de Brabantse pompoenenkoning inmiddels al aan de buren verkocht. “We moeten echt gaan minderen, de leeftijd speelt ook een rol”, vertelt Sanders. “We zijn dus een klein beetje aan het afbouwen. Noem het maar minderen, inkrimpen mag ook.”

vergroot

Zoals vanouds ligt de oogst aan pompoenen en kalebassen van het afgelopen seizoen uitgestald bij zijn winkeltje, maar het is veel minder dan andere jaren. “Je mag gerust spreken van een misoogst”, vertelt Sander. “Het was een koud voorjaar, we hebben heel veel regen gehad en weinig echte warme dagen. Daardoor zijn er nu minder pompoenen en ze zijn ook een stuk kleiner dan normaal, dat gaan ze straks ook merken bij Halloween. Let op mijn woorden.”

"We houden de theetuin en ons winkeltje nog aan."

Helemaal stoppen doet Sander na dit seizoen nog niet. “Anders zou ik helemaal gek worden, we houden de theetuin en ons winkeltje nog aan”, vertelt hij. Een oude, deels ingestorte kas gaat Sanders na dit seizoen ook opknappen. “Die is nog gebouwd door mijn opa en is meer dan negentig jaar oud. Hij moet dringend gerestaureerd worden. Leuk om straks wat kleine producten in te kweken, maar van het grote werk nemen we echt afscheid. Je moet stoppen als je het nog kunt”, benadrukt hij.

Brabantse pompoenenkoning gaat minderen. 'Er is een tijd van komen en gaan' vergroot

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.