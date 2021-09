Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 600 baby'tjes klaargestoomd voor rood-wit: 'PSV-fan vanuit de luier'

Zo’n 600 piepjonge PSV-supportertjes zijn zondag op de foto gegaan met Phoxy, de mascotte van de kidsclub. De dag was bedoeld voor de kleintjes, maar ook menig vader of opa zag zijn kans schoon om ook eens in de buurt van het heilige gras te komen.

Het doel van de dag is duidelijk. De harten van de baby’s moeten zo snel mogelijk rood en wit kleuren. Dat vindt PSV en de ouders zijn het daar hartgrondig mee eens. “We willen eigenlijk al vanuit de luier fans creëren”, vertelt van Danielle van Gemert.

Danielle werkt bij de kidsclub van PSV, maar is ook bekend van het Omroep Brabant Programma Wegwijsjes. Ze is deze dag vooral in de weer om de baby’s een beetje lachend op de foto te krijgen. Maar menig baby is vooral onder de indruk van de fotocamera of van de grote mascotte en lachen zit er dan niet meer in.

“Vandaag is het voor de allerkleinste, maar we hebben iets voor alle leeftijden. Zo hebben ze eigenlijk alle kinderen ieder jaar een PSV-moment met de familie. En als ze dan 15 zijn, hopen we ze hier op de tribune te zien.”

De baby’s konden op de foto met de mascotte Phoxy, maar er was ook een mogelijkheid om een professionele foto te laten maken, met het veld op de achtergrond. Ook konden kleedkamers worden bezocht. Alleen het veld was verboden terrein. “Ik vind het gewoon er mooi dat we hier rond mogen lopen. Normaal zitten we natuurlijk op de tribune en dan krijg je die kans niet”, aldus een vader.

Met papa langs de lijn. vergroot

