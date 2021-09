RKC weet geen vuist te maken tegen Heracles

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Joseph Oosting maakt zich nog geen zorgen na de nederlaag tegen Heracles

RKC Waalwijk is zondagmiddag met 1-0 onderuit gegaan bij Heracles. In Almelo maakte Delano Burgzorg het enige doelpunt van de wedstrijd. In Waalwijk zullen, na wederom een vrij kansloze nederlaag, de alarmbellen afgaan.

Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen, maar in Almelo was er zondagmiddag maar bijzonder weinig te doen. Heracles en RKC maakten er allesbehalve een spektakelstuk van. Het was zoeken naar mooie momenten. Maar zelfs de uitermate positief ingestelde koffiejuffrouw had moeite het leven nog door een roze bril te zien na de eerste helft.

De thuisploeg was dan wel de betere partij, maar tot uitgespeelde kansen leidde het niet. Delano Burgzorg was twee keer gevaarlijk met een actie aan de linkerkant. Beide keren stond RKC's keeper Etienne Vaessen op zijn post.

RKC had eigenlijk op één kansje van Jens Odgaard na niks in te brengen. De ploeg stond op eigen helft en ze kwam daar ook eigenlijk niet vanaf. Michiel Kramer werd niet of nauwelijks gebruikt als aanspeelpunt en ook de altijd verrassende acties van Saïd Bakari ontbraken.

Heracles was dan misschien het meest op jacht naar de drie punten, maar dat beide ploegen genoegen wilden nemen met een punt was ook niet ondenkbaar gezien de stand op de ranglijst.

Ook de tweede helft wilde maar niet op gang komen. De eerste tien minuten na rust hadden eerder een aflevering van Medisch Centrum West kunnen zijn. Tweemaal lag er een speler langdurig geblesseerd op het veld. Reden voor de spelers om rustig met elkaar te gaan kletsen.

Nadat alle spelers waren opgelapt of vervangen leek het duel eindelijk los te komen. Dat was dan wel vanuit het perspectief van Heracles. De thuisploeg drukte het gaspedaal verder in en dat leidde tot de verdiende 1-0 voorsprong. Burgzorg schoot de bal snoeihard in de korte hoek tegen de touwen. Zonder dat Heracles groots speelde, had het eigenlijk geen kind aan RKC. De bezoekers zakten door een ondergrens: het niveau was schrijnend. Niks lukte, zelfs niet de bal drie keer in de ploeg houden.

Na een drievoudige Waalwijkse wissel ging RKC iets beter voetballen, maar het slaagde er nog steeds niet in om de Heracles-goalie echt te testen. In negentig minuten schoot RKC niet één keer op goal. De thuisploeg bleef eenvoudig overeind en ze verzuimde de voorsprong uit te breiden. Uiteindelijk was de treffer van Burgzorg voldoende voor de drie punten.

Het slechte spel van RKC is opvallend aangezien de Waalwijkers nog veelbelovend waren begonnen aan het seizoen. De ploeg van trainer Joseph Oosting speelde goed en wist subtoppers AZ, Vitesse, Heerenveen en FC Utrecht knap weerstand te bieden. Daar is in deze dramatische week geen sprake van. Afgelopen dinsdag verloor RKC kansloos van rivaal Willem II en daar kwam zondagmiddag een nieuwe teleurstelling bij. Het zal tot hoofdbrekens leiden bij Oosting.

