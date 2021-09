Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Automobilist ernstig gewond bij ongeluk in Tilburg

Een 27-jarige automobilist is zondagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Professor van Buchemlaan in Tilburg. Het ging mis in een flauwe bocht.

Sandra Kagie Geschreven door

De bestuurder uit Tilburg verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur, ramde een lantaarnpaal en botste vervolgens met zijn auto tegen een boom. Het slachtoffer is volgens omstanders ter plekke gereanimeerd.

Bij het ongeluk dat iets na drie uur gebeurde, waren geen andere weggebruikers betrokken.

De auto kwam nadat deze van de weg raakte in de bosjes terecht. Op het eerste oog viel de auto daardoor niet direct op. Diverse hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk.

Foto: Toby de Kort / SQ Vision. vergroot

Foto: Toby de Kort / SQ Vision. vergroot

