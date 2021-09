Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Auto in brand gestoken in Helvoirt: meerdere aanmaakblokjes gevonden

In het buitengebied van Helvoirt is zondagnacht een auto in brand gestoken. De eigenaar van het voertuig werd rond drie uur wakker toen zijn honden begonnen te blaffen. Toen hij keek wat er aan de hand was, zag hij zijn auto, een SUV van het merk Audi, in brand staan.

Onder de banden, zowel aan de voor- als de achterkant van de wagen, werden meerdere aanmaakblokjes gevonden. Op camerabeelden van de eigenaar is te zien dat iemand de auto in brand steekt. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt hiervoor onder andere deze beelden.

Een tweede auto die in de buurt stond van de auto die door de brand werd verwoest, kon door de eigenaar op tijd worden verplaatst. De auto die in brand werd gestoken, had hij volgens omstanders net verkocht.

