Heeft Karin ja gezegd? Heel Uden wil het weten en dit is het antwoord

Heeft Karin 'ja' gezegd? Die vraag hield veel Udenaren zondagavond bezig. Minutenlang vloog er een vliegtuigje boven het dorp, met daarachter een spandoek met een huwelijksaanzoek erop. Het verlossende antwoord: ze zei ja!

"Ik had het totaal niet verwacht", vertelt Karin enthousiast. Zij en haar vriend Sjoerd den Rooijen leerden elkaar acht jaar geleden kennen en kregen twee jaar geleden een zoontje. Karin is inmiddels opnieuw in verwachting, van een meisje dit keer. Dat er ooit nog een aanzoek zou komen, had ze niet meer verwacht.

"Ik zat heel lang te zeuren, maar nu was het niet meer volgens het boekje, dus ik dacht het zal toch niet meer gebeuren." Tot zondagavond. Het verjaardagsfeestje van hun zoontje was bezig én ze onthulden het geslacht van de ongeboren baby. Maar er stond voor Karin dus nog een grote verrassing op het programma.

"Hij wilde dat we de gender reveal stipt om half 5 zouden doen en iedereen moest op tijd zijn, dus dat vond ik wel raar. Maar hij zei dat ie een verrassing had voor Loet zijn verjaardag." Toen Karin de poort uitliep, stond ze plots op een rode loper vol ballonnen. "Hij zei: ik wil je iets vragen, kijk maar omhoog. Toen kwam dat vliegtuig voorbij vliegen en ging hij op z'n knieën."

"Als Sjoerd zoiets doet, doet 'ie het wel goed en explosief. Iedereen mag het weten." En dat doel is bereikt, want op Facebook ging het zondagavond los. "Alle Karins in Uden werden getagd met de vraag of zij dat waren. Dus ik heb er maar even onder gereageerd dat ik inderdaad 'ja' heb gezegd. En daarop heb ik allemaal felicitaties gekregen van mensen die ik helemaal niet ken, heel leuk."

En wanneer het stel elkaar dan ook echt het ja-woord gaat geven? "We krijgen in maart eerst nog een dochtertje. In augustus 2023 hebben we tien jaar verkering, dus misschien is dat wel een heel mooi moment."

