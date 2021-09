Het wordt herfst: onstuimig weer aan het einde van de week

Na een mooie nazomer, klopt de herfst later deze week nadrukkelijk op de deur. Aankomend weekend wordt het onstuimig weer, met een hoop regen en harde windstoten. Ook de temperatuur gaat onderuit.

De zon die zich in het weekend nog volop liet zien, is maandag niet veel meer te bekennen. Er kunnen wat buien voorbij trekken en voor de buien wordt de temperatuur tussen de 19 en 21 graden. Later op de dag zijn er wel her en der nog wat opklaringen. Dinsdag is er wel meer ruimte voor de zon en blijft het overwegend droog.