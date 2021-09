Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Van der Poel ook basketballer? Bijna-driepunter met bidon in kliko op WK

Dat Mathieu van der Poel hard kan fietsen op de weg, in het veld en op de mountainbike wisten we al. Maar hij beheerst ook andere takken van sport, zo bleek zondagmiddag tijdens het WK wielrennen. Van een flinke afstand en op hoge snelheid mikte hij over het publiek heen een bidon richting een afvalcontainer, maar helaas: zijn poging strandde op de klep van de bak.

Corrado Francke Geschreven door

De actie werd op Twitter opgemerkt door onder meer de ex-wielrenner Bobbie Traksel, zi kort maar krachtig zegt: "Super."

Ondanks zijn knappe poging tot driepunter lijkt het er niet op dat Van der Poel kiest voor een transfer naar de basketballers van Heroes Den Bosch. De wielrenner uit Hoogerheide staat nog altijd op de startlijst van wielerklassieker Parijs-Roubaix die komende zondag wordt verreden.

Op het WK werd Van der Poel zondag achtste. Vanwege een rugblessure kon hij zich niet optimaal voorbereiden. Toch was hij trots met zijn plek in de top tien.

