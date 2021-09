Een nieuwe torenspits voor hun kerk, Tilburgers blijven er voor strijden

Het nieuwe ontwerp van de torenspits (Foto: Jos ten Brink) vergroot

Een spits op de kerktoren in hun wijk, bewoners van de Armhoefse Akkers in Tilburg blijven zich ervoor inzetten. De voorgevel van de kerk staat er nog, maar een torenspits zit er al bijna twintig jaar niet meer op. Voor de tweede keer wordt er een dringend beroep gedaan op de portemonnee van de gemeente Tilburg.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren alle partijen het er nog over eens: er moest geld komen voor een nieuwe torenspits. Uit een wedstrijd was het ontwerp van Jos ten Brink gekomen. Een glazen torenspits met dezelfde vorm als de oude. Hij reflecteert de lucht, hij reflecteert de avonden en er komen lampen die de oude glas-in-loodkleuren van de kerk reflecteren. Maar hij kan ook roze worden op roze maandag of rood wit blauw als Willem II goed speelt.

“Maar als het puntje bij paaltje komt is het toch niet zo gemakkelijk om geld hiervoor te krijgen van de gemeente”, zegt secretaris Pieter Siebers van de Stichting Spits Armoefse Akkers. “Het lastige is dat het geen kunstproject is, geen monumentenproject en ook geen wijkproject. Het is dus heel moeilijk om er fondsen voor te vinden.”

"Veel mensen zijn er gedoopt, getrouwd en begraven"

De nieuwe torenspits gaat bijna vijf ton kosten. Er is nog tweeënhalve ton nodig. In een brief aan gemeenteraad en college van Tilburg vraagt de stichting een bijdrage anderhalve ton. Siebers: “Het is een groot bedrag maar het is ook een belangrijk gebouw. Veel mensen zijn in deze kerk gedoopt, getrouwd, de ouders zijn er begraven. Kerken herinneren aan die collectieve geschiedenis. Dit past in het verhaal van de Lochal en de Piushaven in Tilburg. Hier maak je het oude verleden van belang voor de huidige tijd. Het past in het verhaal van het moderne Tilburg.”

De torenspits werd in 1992 van de Sacrementskerk afgehaald omdat hij niet meer veilig was. In 2005 werd de allerlaatste kerkdienst gehouden. Pieter Siebers hoopt dat het subsidieverzoek voor een nieuwe spits behandeld wordt tijdens de begroting in de gemeenteraad in november.

