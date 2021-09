Moreno Hofland stopt met wielrennen door fysieke problemen: 'Gewoon klote'

In 2017 werd Moreno Hofland nog derde op het EK. vergroot

Moreno Hofland heeft zijn wielercarrière noodgedwongen moeten beëindigen. Maag- en darmklachten zorgen ervoor dat de Roosendaler al op dertigjarige leeftijd stopt na twaalf seizoenen bij de profrenners. "Gewoon klote", reageert een teleurgestelde Hofland.

Uit onderzoek blijkt dat de wielrenner lijdt aan maag-darm ischemie. "Mijn maag krijgt tijdens het fietsen te weinig zuurstofrijk bloed, omdat er tijdens het fietsen meer bloed naar je benen wordt gestuurd."

"Als ik één keer met wat maten een beetje ga koersen, is de kans groot dat ik er weer last van heb."

Dat zorgt ervoor dat, als Hofland zich inspant op de fiets, klachten krijgt. "Dat varieert van buikpijn naar diarree en koorts. Dat houdt meestal een week aan. Als ik rustig fiets, heb ik geen klachten, maar als ik één keer met wat maten een beetje ga koersen, is de kans groot dat ik er weer last van heb."

De renner van het Amerikaanse EF Education-Nippo heeft pas sinds begin dit jaar last van hevige klachten, maar 'twee of drie jaar geleden begon het met mildere symptomen', zoals een gebrek aan energie en een slechte weerstand.

Dit jaar kwam de Brabander amper meer in actie in de roze trui van zijn ploeg. Wel startte hij nog in onder meer de voorjaarsklassiekers Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Deze maand reed hij nog de Grand Prix van Wallonië, maar bij al deze koersen haalde Hofland de eindstreep niet.

"Het is dan ook niet leuk meer om te fietsen."

"Door deze aandoening ben ik gewoon genoodzaakt te stoppen. Het zou dan naïef zijn om nog iets na te streven, het is dan ook niet leuk meer om te fietsen. Je moet dan naar jezelf luisteren en zeggen: het is mooi geweest", beseft hij.

Hofland heeft de knop al wel snel omgezet en is aan het rondkijken wat hij na zijn profcarrière wil doen. "Ik heb nog niks concreets, maar het zou leuk zijn als er iets mij tegemoet komt in de fietsbranche. Het lijkt me leuk om mijn ervaring en enthousiasme te delen."

Voor zijn avontuur bij de Amerikaanse ploeg reed Hofland in dienst bij Lotto Soudal, Lotto-Jumbo en diens voorgangers Belkin, Blanco en Rabobank. In 2014 beleefde hij zijn hoogtepunt, toen Hofland een etappe won in Parijs-Nice.

