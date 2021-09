Vaten gevonden in laadruimte van busje, bestuurder aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils/SQ Vision Foto: Sander van Gils/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Vaten in laadruimte busje gevonden.

In de laadruimte van een busje heeft de politie maandagmiddag meerdere vaten gevonden. Dat gebeurde op de Mijlstraat in Boxtel. Er wordt onderzocht of het gaat om drugsafval. De bestuurder van het busje, een 46-jarige man, is aangehouden.

Ista van Galen Geschreven door

De politie en brandweer waren maandagmiddag op een bedrijventerrein aan de Mijlstraat onderzoek aan het doen, omdat meerdere bedrijven melding deden van een 'vreemde lucht'. Bij een van de bedrijven zou toen een busje zijn weggereden, waarop de politie erachteraan ging.

Het busje werd even verderop staande gehouden, waarna agenten de laadruimte controleerden. Daar vonden ze tussen de twintig en dertig jerrycans en een paar grote vaten. De bestuurder werd aangehouden.

Onderzoek naar vaten

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen onderzoekt nog of er drugsafval in de vaten zit. Er wordt ook nog onderzocht of de vreemde geur op het bedrijventerrein iets met de vaten te maken heeft. De vaten staan nog op straat totdat een gespecialiseerd bedrijf ze komt afvoeren.

Busje medische hulp

Op het busje was een logo van medische hulpverlening te zien. De eigenaar laat weten dat het busje twee weken geleden naar de garage was gebracht voor onderhoud en dat die daar naar zijn weten nog stond. Maandag zag hij plotseling foto's van zijn busje met de jerrycans op internet verschijnen. "Het busje is waarschijnlijk meegenomen uit de garage. Maar er reed niemand van onze hulpverleners in", laat hij weten.

