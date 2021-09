Winkelmedewerkster jaagt gewapende overvaller weg, politie deelt beelden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De politie zoekt naar meer informatie over een man die in Tilburg een overval probeerde te plegen.

De politie zoekt naar meer informatie over een man die in Tilburg een overval probeerde te plegen. De overval mislukte, maar de medewerkster van de Scapino bleef getraumatiseerd achter. In opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn maandagavond beelden van de overvaller te zien.

De mislukte overval gebeurde op maandagochtend 26 juli bij de Scapino aan de Broekhovenseweg. Een man van een jaar of veertig liep zenuwachtig heen en weer voor de winkel. Hij leek wat te twijfelen en liep daarna naar binnen.

Eenmaal binnen maakte de man een rondje door de winkel. Er waren geen andere klanten binnen. De medewerkster zag hem, maar keek er niet van op. Toen de man bij de kassa kwam, pakte hij een pistool en vroeg hij om geld. Maar de medewerkster was niet van plan de kassa open te maken en jaagde hem weer weg.

Volgens de politie gaat het goed met de medewerkster van de winkel, maar is ze wel getraumatiseerd door wat er gebeurde.

Opmerkelijke overval

In de uitzending wordt het een 'opmerkelijke overval' genoemd, want de man liep daarna op zijn gemakje weer de winkel uit, zonder buit. Op de beelden is te zien dat hij geen haast leek te hebben, want kalmpjes stapt hij op een fiets en gaat hij via de radiostraat naar de groenstraat.

Wat opvalt is dat de man op een grijze moederfiets met een kinderzitje fietst. Verder droeg hij een felblauw trainingsvest, een zwarte joggingbroek met witte strepen en een zwarte pet. De politie zoekt mensen die tips hebben over wie de man zou kunnen zijn.

