Knotberk van Vincent van Gogh hangt tijdelijk in Noordbrabants Museum

Een knotberk in Nuenen geschilderd door Vincent van Gogh is tot het einde van dit jaar te zien in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Het schilderij uit 1885 komt uit de Kunstcollectie Van Lanschot Kempen, de co-sponsor van het Bossche museum.

Frits van Otterdijk Geschreven door

In maart opende het museum een nieuwe, permanente presentatie over de Brabantse periode van Vincent van Gogh. Twaalf van zijn werken maken daar deel van uit. De tentoonstelling wordt nu tijdelijk verrijkt met het schilderij Knotberk.

'Levend wezen'

Van Gogh vervaardigde in Brabant een groot aantal werken met knotwilgen, knoteiken en knotberken. Het schilderij van Van Lanschot Kempen is volgens het Noordbrabants Museum 'meer dan een studie van een vrijstaande boom'. "Het is als het ware een portret van een levend wezen, precies zoals Vincent dat drie jaar eerder al voor ogen stond. De tijdelijke toevoeging van deze Knotberk aan de nieuwe Van Goghpresentatie maakt het verhaal van Van Gogh in Brabant wéér wat completer", laat het museum weten.

Het boerenleven

Het Noordbrabants Museum is de enige plek in Brabant waar werken van Van Gogh te bewonderen zijn. Schilderijen, brieven, foto's, animaties en andere objecten vertellen over Van Goghs beginnend kunstenaarschap en over de verbondenheid met Brabant. In het landschap en onder de bevolking van zijn geboortestreek vond hij zijn inspiratie. Hij koos de onderwerpen waaraan hij zijn hele kunstenaarsleven trouw bleef: het boerenleven, het stilleven en de landelijke omgeving.

