Agressieve dakloze al snel opgepakt doordat mensen hem filmden

Een dakloze man is aangehouden omdat hij een paar flinke deuken heeft getrapt in een auto. De wagen stond geparkeerd aan de Enschotsestraat in Tilburg toen hij erop los ging.

Maandagavond rond zes uur hoorden meerdere mensen in de Tilburgse Molenbochtstraat harde klappen. Toen ze besloten een kijkje te nemen zagen ze een vreemde man tegen een geparkeerde auto trappen. Buurtbewoners schakelden de politie in.

De politie had een duidelijk signalement van de man en doordat mensen filmpjes hadden gemaakt, kon hij snel worden aangehouden. De politie hield de man aan op de Enschotsestraat.

De eigenaar van de vernielde auto deed meteen aangifte.

