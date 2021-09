Moeder beschuldigd van moord na dood van haar 11-jarige zoon

De rechtbank in Breda (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

Een 34-jarige moeder uit Zevenbergen wordt ervan beschuldigd dat ze haar 11-jarige zoon heeft vergiftigd met medicijnen, waardoor hij overleed. Dat gebeurde vorig jaar februari. De moeder wordt beschuldigd van moord. De vrouw ontkent met klem: “Deze beschuldigingen doen enorm veel pijn", zegt ze met een brok in haar keel.

Dinsdagmorgen was de eerste zitting in de rechtbank van Breda. Het slachtoffer wordt omschreven als een kwetsbare jongen die zorg nodig heeft. Haar advocaat schetst een beeld van een liefdevolle verzorging van de jongen door de moeder en zijn stiefvader.

Videobeelden uit het huis zijn onderdeel van het dossier. “Ik zie twee ouders die continu bezig zijn met de verzorging. Ze controleren de hartslag en vervangen de luier als hij in bed heeft geplast. Hij krijgt sondevoeding als hij honger heeft”, vertelt hij. Volgens hem zijn er andere mogelijke doodsoorzaken die onderzocht moeten worden. “Dat er geen andere mogelijkheid is dan dat de moeder deze medicatie toegediend zou hebben, gaat ons veel en veel te ver.”

'Verontrustende waarden'

De officier van justitie ziet dat heel anders. Ze beweert dat de jongen een luier draagt, maar die eigenlijk niet nodig heeft. Van zijn moeder zou hij zich dommer voor moeten doen dan hij is. Ook zouden de moeder en stiefvader die bewuste nacht niet goed op de jongen gepast hebben.

Op de opnames uit het huis is te zien hoe ze iets van medicatie toedient en die is ook in zijn lichaam aangetroffen. Deze medicijnen waren niet voor de jongen bedoeld. “De saturatiemeter die het zuurstofgehalte in het bloed meet, gaf op de avond voor zijn overlijden echt verontrustende waarden, maar de moeder en haar partner zijn gaan slapen.”

De jongen is 's nachts naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. Het Openbaar Ministerie onderzoekt daarom nog of de jongen structureel mishandeld en verwaarloosd werd. Mogelijk wordt de aanklacht dan nog uitgebreid.

'Zwaar oneerlijk'

De moeder hoort de beschuldigingen aan en schudt met haar hoofd. Volgens haar advocaat worstelt de vrouw nog elke nacht met wat er die nacht is gebeurd. De beschuldigingen van de officier vallen haar dan ook zwaar. “Het is zwaar oneerlijk, dat u schetst dat ik niet liefdevol bezig ben", reageert ze. “Dat er iets verkeerd is gegaan dat mag duidelijk zijn. Daar wil ik ook antwoorden op hebben."

De vrouw is zelf ook ziek en wordt verzorgd in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Volgens haar advocaat krijgt ze daar niet de juiste voeding om aan te sterken. Hij vraagt daarom om een schorsing van haar voorarrest. Daar gaat de rechtbank niet mee akkoord. Ook de stiefvader wordt verdacht, maar hij zit niet vast. Met de vader van het zoontje heeft de moeder goed contact. “Het is niet vijandig", stelt haar advocaat.

De volgende zitting is op 21 december, dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

