Auto rijdt achteruit sloot in, twee mensen raken gewond

Twee mensen zijn gewond geraakt omdat ze met de auto achteruit de sloot in zijn gereden in Dinteloord. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend rond half twaalf aan de Oudlandsedijk. De brandweer heeft de twee mensen uit de auto gehaald. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. De trauma-arts is de ambulances ingegaan om de slachtoffers te helpen.

Wegafsluiting

De politie heeft de weg een poos afgesloten. De brandweer moest de wagen namelijk vastmaken aan een lier zodat de wagen niet verder zou wegzakken. Die lier hing over de weg.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet bekend.

