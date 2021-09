Wesley Kreder voor twee jaar naar Franse wielerploeg Cofidis

Wesley Kreder rijdt de komende twee jaar in dienst van de Franse ploeg Cofidis. De wielrenner uit Hapert komt over van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. "Ik ben trots om onderdeel uit te maken van het team. Een droom die uitkomt", vertelt hij op de website van zijn nieuwe ploeg.

Debuut in grote ronde

Voor Intermarché-Wanty-Gobert reed Kreder dit jaar de Ronde van Italië, waarmee hij zijn debuut maakte in een grote ronde. Dit najaar kwam hij nog in actie in de Ronde van Spanje. Beide rondes reed hij uit: in Italië kwam hij over de finish op plek 128, in Spanje werd hij 110e.